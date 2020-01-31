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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السكك الحديدية تنفي رفع أسعار تذاكر القطارات

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:19 م
المهندس أشرف رسلان
المهندس أشرف رسلان
علا غزال
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نفى المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، صحة الأخبار التي تداولها رواد السوشيال ميديا حول ارتفاع أسعار تذاكر القطارات والاشتراكات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة غدا السبت.

وأكد رسلان في تصريحات لـ«الدستور» أن قرار ارتفاع أسعار التذاكر مرتبط بتوفير مستوى خدمة أعلى بناء على توجيهات القيادات السياسية بذلك، لافتا إلى أن السكك الحديدية مرفق خدمي يخدم عدد ضخم من المواطنين.

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