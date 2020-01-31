السكك الحديدية تنفي رفع أسعار تذاكر القطارات

نفى المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، صحة الأخبار التي تداولها رواد السوشيال ميديا حول ارتفاع أسعار تذاكر القطارات والاشتراكات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة غدا السبت.وأكد رسلان في تصريحات لـ«الدستور» أن قرار ارتفاع أسعار التذاكر مرتبط بتوفير مستوى خدمة أعلى بناء على توجيهات القيادات السياسية بذلك، لافتا إلى أن السكك الحديدية مرفق خدمي يخدم عدد ضخم من المواطنين.