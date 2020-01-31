«أنربك» تحث العاملين بها على الوعي الثقافي والعلمي فى معرض الكتاب

زار وفد من القيادات والعاملين بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك" إحدى شركات قطاع البترول المصري زيارة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الكيميائي محمد علي حسنين، للإطلاع وتفقد أجنحة المعرض، فى إطار الاهتمام بالوعي الثقافي والعلمي.ونظمت الزيارة إدارة الإعلام بالشركة التى أرشدت العاملين عن أهم الفعاليات والعروض الثقافية المختلفة وإطلاعهم على كل ماهو جديد في القاعات ودور النشر المصرية والغربية بجميع أشكالها.وأكد الكيميائي محمد حسنين، أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم العاملين ورفع المستوى الثقافي والعلمي لديهم، وأن الشركة تحرص كل عام على تخصيص يوم للعاملين لزيارة المعرض الذى تأتى نتائجه إيجابية على العاملين بأنربك.