عمرو أديب: «إيه المشكلة لما يجيلنا كورونا.. مش حاجة قبيحة»

استنكر الإعلامي عمرو أديب، ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، من أن مصر فيها مصابين بفيروس كورونا لكن الدولة تخفي الأمر قائلًا: "ليه الناس بتتعامل إنه لو طلع عندنا مصابين بفيروس كورونا إنه حاجة قبيحة، يوجد أكثر من 22 دولة من بينها 15 دولة متقدمة فيها حالات مصابة بالفيروس".وأضاف خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "ميجي لنا، لو عندنا حالات سنتبع الإجراءات، ايه المشكلة؟ لو عندنا 10 حالات؟ ليه هنخبي؟ الناس في كل العالم تواجه الأمر بطريقة متحضرة بدون هلع أو فزع".ولفت أديب، إلى أن في أمريكا وفرنسا وبريطانيا، الإعلام يوجه من يعاني من أعراض الفيروس أن يلزم بيته، ويطلب الطب الوقائي، لأنه لا يجب أن يذهب إلى المستشفة، كما أنه حال نزل من البيت وهو مصاب بالفيروس، سيؤدي لإصابة آخرين.