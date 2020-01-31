ضبط أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بالمنيا

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالتعاون مع مباحث مكافحة المخدرات بالمنيا، اليوم، في ضبط عدد من الأسلحة النارية الغير مرخصة وكميات من المخدرات قبل ترويجها.كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط 17 قطعة سلاح ناري غير مرخص، من بينها 4 بنادق خرطوش ومسدسان و11 فرد رصاص وخرطوش محلي الصنع، كما تم ضبط 9 قضايا مخدرات من بينها 4 قضايا تعاطي و5 إتجار، حيث نجحت الحملة في ضبط 900 جرام من مخدر الحشيش وكميات من البانجو والهيروين قبل بيعها وترويجها على عملائهم.تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.