السيطرة على حريق سيارة بجراج فى شبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة علي حريق شب في سيارة ملاكي، خلال تواجدها بمغسلة جراج مجلس مدينة شبرا الخيمة بجوار بنزينة التعاون بشارع 15 مايو، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وسؤال شهود الواقعة.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أفراد أمن جراج مجلس مدينة شبرا الخيمة بنشوب حريق في سيارة داخل مغسلة الحي.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء وتبين من المعاينة اشتعال النيران في سيارة، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.