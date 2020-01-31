تامر الخشاب يكشف تواطؤ ويكيبيديا على مصر (فيديو)

كشف المخرج تامر الخشاب، مقدم برنامج «الكمين» على شاشة فضائية «الحياة» تواطؤ موسوعة ويكيبيديا الثقافية على مصر.وأوضح الخشاب أنه عند محاولة البحث عن محمد مرسي في موسوعة ويكيبديا، فستظهر لك نتائج مفادها أن مرسي هو أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير.وأشار الخشاب إلى أن ويكيبيديا، وهي من المفترض موسوعة تاريخية وثقافية عالمية، تعادي ثورة 30 يونيو، فهذا عدوان صارخ وواضح ضد مصر.وتابع أنه يجب أن يتنبه المصريون عند تعاملهم مع وسائل الإعلام ومصادر المعلومات، دون النظر إلى عراقة أسماء هذه المؤسسات، لأنها قد تكون «كمين».