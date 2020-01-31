«ألقت نفسها خلفهما».. سيدة تُلقى بطفليها فى ترعة بالمنيا

ألقت مساء، اليوم الجمعة، ربة منزل طفليها في مجرى بحر يوسف أمام قرية ساقولا التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا ثم قفزت خلفهما.تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من أهالي قرية ساقولا، بإلقاء ربة منزل نفسها وطفلين بمجرى البحر اليوسفي.وانتقل العميد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بني مزار، على رأس قوة ترافقه فرق الإنقاذ النهري، وتبين إلقاء "م. ص. ع"، 30 سنة، ربة منزل حاصلة على دبلوم فني، نفسها عقب إلقائها طفليها محمد- 9 سنوات، وكمال، 6 سنوات في مجرى بحر يوسف بالقرية، ونجح الصيادون في إنقاذها من الغرق، فيما لقي الطفلان مصرعهما غرقا.وتمكنت فرق الإنقاذ من استخراج جثتي الطفلين، وتم إيداعهما مشرحة مستشفى بني مزار العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتصرف.وتجري إدارة البحث الجنائي بإشراف العميد خالد عبد السلام، مدير الإدارة، والعميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، التحريات اللازمة لمعرفة الدوافع والملابسات والظروف.وذكر بعض أهالي القرية، التي شهدت الواقعة، أن هناك خلافات نشبت قبل نحو شهرين بين السيدة التي ألقت نفسها وطفليها في بحر يوسف وأهل زوجها بسبب رغبتها في الإقامة بمنزل منفصل عن أسرة زوجها الذي يعمل بالسعودية، وأنها ذهبت إلى أسرة زوجها لاصطحاب طفليها لرؤيتهما وأثناء مرورها أمام مجرى ترعة بحر يوسف دفعتهما وألقت بنفسها خلفهما.