عمرو عابد: تبادل الخبرات أكثر ما أسعدنى بمهرجان الإسكندرية (صور)

حضر الفنان عمرو عابد ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير، وشارك كعضو بلجنة التحكيم الرسمية في الدورة السادسة للمهرجان التي أقيمت في الفترة من 26 حتى 31 من يناير الجاري.وقال عابد عن تجربته: "سعدت جدا بتجربة لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية، بداية من فكرة نشأة المهرجان على يد شباب في الشارع ثم تطور في 6 سنوات؛ ليظهر بهذا الشكل وأعتقد أنه سيتطور بشكل أكبر، ولكن أيضا بسبب الانسجام الذي كان موجودا بين أعضاء لجنة التحكيم، فكل منا يأتي من خلفيات مختلفة ويشاهد الأفلام بشكل مختلف وعند النقاش نتبادل هذه الخلفيات، وذلك أكسبني خبرة مفيدة لي بشكل كبير".وشارك الفنان عمرو عابد عضوية لجنة التحكيم الرسمية كل من هبة عثمان، الناقد السينمائى أحمد شوقى، ومدير مهرجان الفيلم العربي بروتردام روش عبد الفتاح، والممثلة التونسية مريم الفرجانى.عمرو عابد ممثل وصانع أفلام مصري، بدأ عمرو عابد مشواره السينمائي بمجموعة ناجحة من أفلام البطولة المشتركة التي كانت تعبر عن الشباب وصراعاتهم ومخاوفهم في هذه الفترة، ظهر على شاشة السينما لأول مرة عام 2006 في فيلم أوقات فراغ، وبعدها بعام شارك في بطولة فيلم الماجيك، وفيلم عائلة ميكي في 2010 ثم فيلم فرش وغطا 2013 وفيلم ليل خارجي 2018.