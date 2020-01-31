غدًا.. «الوفد» يجرى انتخابات المكتب التنفيذى تحت إشراف شيوخ الحزب

يعقد حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، غدًا السبت، اجتماعًا لإجراء انتخابات المكتب التنفيذي للحزب في تمام الساعة الثالثة عصرًا، تحت إشراف لجنة من شيوخ حزب الوفد.وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الانتخابات التي ستجرى بشفافية وحيادية تامة لتختار الهيئة العليا للحزب ممثليها في المكتب التنفيذي للحزب من بين أعضائها، لافتًا إلي أنه يقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.وأكد رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريحات صحفية له، أن لجنة من شيوخ الوفد من غير المرشحين وبعض الشخصيات العامة سيتم تشكيلها للإشراف على سير العملية الانتخابية وإجراءات التصويت والفرز وإعلان النتيجة، لافتًا إلى أن الحزب أرسى مبدأ الانتخابات حتى تأتي النتائج معبرة عن الإرادة الحقيقية لجموع الناخبين، استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتأكيدًا على الدور الريادي الكبير الذي يقوم به حزب الوفد.وقال ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد سيجري انتخابات المكتب التنفيذي السبت المقبل في مناخ من الشفافية والحيادية والنزاهة، كما جرت عليه العادة داخل «بيت الأمة».وأضاف الهضيبي، لـ«الدستور»، أن الانتخابات ستتم تحت إشراف لجنة من شيوخ حزب الوفد وبعض الشخصيات العامة على رأسهم محمود أباظة، رئيس الحزب الأسبق ومنير فخري عبدالنور، والمستشار مصطفى الطويل؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية وإجراءات التصويت والفرز وإعلان النتيجة.وأوضح المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن الحزب لن يجري أي تعديلات على لائحته بشأن مدة إجراء انتخابات المكتب التنفيذي؛ لأن اللائحة الداخلية لم تحدد مدة انتخاب المكتب التنفيذي، سواء كل عام أو 4 سنوات كما جرت العادة، مؤكدًا أن الوفد متماسك ومستعد بقوة لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية.وتقدم لشغل منصب سكرتير عام حزب الوفد فؤاد بدراوي، وتقدم لشغل منصب نائب الرئيس وفقًا لأسبقية التقدم، كلٌ من الدكتور خالد قنديل، وعبدالعزيز النحاس، والمهندس حسين منصور، والدكتور هاني سري الدين، والدكتور محمد عبده، وعمرو أبواليزيد، والدكتور ياسر الهضيبي، والدكتور عبدالسند يمامة، ومحمد عبدالعليم داود، وطارق سباق، للمنافسة على 5 مقاعد.كما تقدم للترشيح على منصب السكرتارية المساعدة كل من أنور بهادر، وطارق تهامي، وعباس حزين، ومحمد فؤاد، وكاظم فاضل، وعصام الصباحي، واللواء هاني أباظة، والمهندس نبيل عبدالله، للمنافسة على 6 مقاعد، فيما تقدم لشغل منصب أمين الصندوق فيصل الجمال، وتدور المنافسة على منصب أمين الصندوق المساعد بين جمال شحاتة، واللواء سفير نور، وإبراهيم الشريف.وترشح لعضوية المكتب التنفيذي كل من محمد حلمي سويلم، وصفوت عبدالحميد، وأحمد جاويش، والمهندس محمد الزاهد، وعيد هيكل، وحاتم رسلان، والدكتور عمر عبدالجواد، وعبدالسلام الشيخ، ووجدي زين الدين، والمهندس حمدي قوطة، للمنافسة على 4 مقاعد.