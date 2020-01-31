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الثقافة

الإثنين.. «سيمبوزيوم أسوان للنحت» يحتفل بيوبيله الفضى

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:07 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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تبدأ، صباح الإثنين المقبل، فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من سيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة أسوان.

وتشهد دورة هذا العام مشاركة 9 فنانين مصريين وأجانب؛ حيث يشارك هذا العام الفنان تون كال (هولندا)، وإكرام القباج (المغرب) وعلى نورى (العراق).

ويشارك من مصر عدد من الفنانين هم: الدكتور حسن كامل، والدكتور شمس القرنفلى، والدكتور سعيد بدر، والفنان هانى السيد، والفنان ناثان دوس والفنان هشام عبدالله.

جدير بالذكر أن سيمبوزيوم أسوان هو الأول والأقدم فى المنطقة العربية للنحت على الأحجار، أسسه الفنان الكبير آدم حنين عام 1996 مستخدما جرانيت أسوان الشهير، ليحتفل هذا العام بمرور 25 عامًا على إنشائه.

والسيمبوزيوم يتولى الإشراف عليه الفنان الدكتور هاني فيصل قوميسيرا عاما، وتختم فعالياته فى الثانى والعشرين من فبراير.

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