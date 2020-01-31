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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

مصرع 4 وإصابة 8 فى حادث مرورى بالمنيا

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:05 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرون، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقى بعد الشيخ فضل فى اتجاه المنيا، ونقلوا إلى مستشفى بنى سويف العام.

وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعة لمرفقى بنى سويف والمنيا إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثث لأربعة أشخاص، وهم: أنطونيوس عماد عيد، 9 سنوات، ويوسف ذكي موسى، 70 عاما، وجثتان مجهولتان، وتم إيداعهم مشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت إشراف النيابة العامة.

وتبين أن المصابين هم: "أبانوب عماد عيد 7 سنوات، وأيمن ميخائيل ناجح 18 سنة، وإيزيس حنا جرجس 45 سنة، وعماد عيد فهيم 37 سنة، ونشوى عادل عزيز 45 سنة، ومهرائيل ميخائيل ناجح 14 سنة، يقيمون بمحافظة الإسكندرية، وعلاء صفا فتحي 21 سنة مقيم بمركز ملوي بمحافظة المنيا، وروجينا عماد عيد 3 سنوات".

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