نشاط مكثف لرئيس الإنجيلية في محافظات الصعيد

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في احتفال تنصيب القس أنيس أنسي على كنيسة بني عديات البحرية بأسيوط، وافتتح كنيسة التتالية الرسولية بديروط أسيوط، بحضور القس ناصر كتكوت، الرئيس العام للكنائس الرسولية، وعدد من القيادات الدينية والشعبية من رجال الدين والقيادات التنفيذية بالمحافظة.وفي عزبة شحاتة بملوي المنيا، شارك رئيس الطائفة الإنجيلية، في احتفال تنصيب القس مدحت زخاري قسًّا جديدًا لكنيسة عزبة شحاتة.كما شارك في لقاء خاص مع شيوخ مجمع المنيا الإنجيلي بمقر مركز إطساسنتر، لمناقشة أهم القضايا الخاصة بالخدمة والعمل اللاهوتي والكنسي.يذكر أن الدكتور القس أندريه زكي شارك أمس الخميس بسوهاج، في افتتاح الكنيسة الرسولية بطما بعد تجديدها، بحضور ناصر كتكوت الرئيس العام للكنائس الرسولية، وعدد من القيادات الدينية والشعبية من المحافظة.