أهالي متوفية يهربون بجثمانها من مستشفى المحلة

شهد مستشفى المحلة العام، قيام أسرة فتاة تدعي "ا. ط، 18 عاما"، بالهرب بجثمانها بعد وفاتها، ما دفع إدارة المستشفى إبلاغ نقطة شرطة المستشفى.وقال الدكتور جمال شادي، مدير مستشفى المحلة العام، إن المستشفى استقبل مساء اليوم، فتاة في العقد الثاني من عمرها، مصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية، ولفظت أنفاسها فور وصولها ولم تنجح محاولات الأطباء في إنعاش القلب وإنقاذ حياتها.وأضاف "شادي" أن الأطباء فوجئوا بأهلية الفتاة يأخذون الجثمان ويهربون من المستشفى دون توقيع الكشف الطبي عليها والتصريح بالدفن، وتم إخطار نقطة شرطة المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نافيا حدوث وفاة نتيجة تناول أقراص تخسيس.ولفت إلى أن تقرير الطب الشرعي، أفاد أن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.