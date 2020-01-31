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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: حملات على أسواق اللحوم ورقابة على المنافذ الحدودية

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:32 م
السيد القصير، وزير
السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
عبدالناصرمحمد
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كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأجهزة التنفيذية والمعامل والمعاهد البحثية بتشديد عمليات الفحص والرقابة والمتابعة والحملات المستمرة على منافذ وأسواق بيع وتداول اللحوم، وفحص المنافذ الحدودية واتخاذ كل الإجراءات الحجرية المناسبة، لمنع دخول أي أوبئة حيوانية إلى مصر.

وأكد وزير الزراعة أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية البلاد والمواطنين، من دخول حيوانات مصابة بأمراض وبائية إلى البلاد، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة وكل أجهزتها حريصة على التأكد من تطبيق كل الاشتراطات البيطرية المناسبة لضمان سلامة المواطنين وصحتهم، بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية.

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