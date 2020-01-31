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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير يوضح طرق حماية «فيس بوك وتويتر» من الاختراق (فيديو)

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رباب الأهواني
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أوضح الدكتور وليد حجاج خبير أمن معلومات، كيفية حماية الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من الاختراق، وطرق استعادة الحساب الموقوف.

وشدد حجاج خلال حواره ببرنامج "مانشيت" المُذاع على فضائية "extra news"، مساء الجمعة، على ضرورة ربط حساب "فيس بوك" أو "تويتر" بإيميل يتم استخدامه، بالإضافة إلى رقم محمول مستخدم.

وأكد خبير أمن معلومات أن الهواتف التي تعمل بنظام الـios آمنة أكثر من الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، لأن لديها بعض الخواص المغلقة.

وأوصى بضرورة عدم إظهار بيانات الكارت الائتماني عند عملية الشراء، نظرا لكثرة عمليات النصب التي تحدث من خلال تلك العمليات الشرائية، متابعًا: «يجب التواصل مع البنك لوقف عملية الشراء بالنسبة للكروت ذات الحسابات الجارية».

وأشار الدكتور وليد حجاج إلى أنه سيتم وقف تطبيق واتساب على الهواتف ذات الإصدارات القديمة فقط، موضحًا أن الحديث عن وجود أكواد لمعرفة إذا كان الهاتف مخترقا أم لا، كلام غير صحيح بالمرة.

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