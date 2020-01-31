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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

انطلاق فعاليات أسبوع الصلاة بمشاركة الطوائف المسيحية بأسقفية مصر القديمة

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تريزة شنودة
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انطلقت اليوم، من الكنيسة الأسقفية بمنطقة مصر القديمة فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الكنسية تحت عنوان "يوم الشباب" بمشاركة الطوائف المسيحية المصرية "الأرثوذكسية، الكاثوليكية، الأسقفية، الإنجيلية، الروم الكاثوليك"، في حدث يجتمع فيه رؤساء الطوائف سنويا للصلاة من أجل الوحدة.

ترأس الصلاة اليوم المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى. بالإشتراك مع فريق الترانيم بالابروشية.

وتحدث المطران منير فى عظته اليوم قائلا: "نحن هنا اليوم وسط الشباب للصلاة من اجل وحدة الكنيسة فوحدتنا هنا هي وحدة الهدف وهو الكرازة بالإنجيل وتلمذة العالم ومعرفة الله. إذ أن التنوع والتعددية هو غنى فالوحدة ليست فقدان للهوية، فهناك بعض الشباب تتحدث دائما عن فكرة لا للطائفية ظنا منهم أن هذا يساعد على الوحدة، وهذا لا يساعد على الوحدة إطلاقا وإنما يجعل الشباب غير منتمى لعائلته الصغرى ومن ثم عائلته الكبرى الكنيسة. إذ أن الله يستخدم الكنيسة اى كانت طائفتها، فلقد استخدم الله الكنيسة الأرثوذكسية وعلى مدار ٢٠٠٠ سنة وقدمت شهداء كثيرين ولولا هؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم لم يكن مسيحيين في مصر".

وتابع: "قدمت الكنيسة تقليد وتعليم الآباء والرسل الذين حاولوا الحفاظ على الإيمان. والكنيسة الكاثوليكية اعطتنا بعد آخر للعمل المسكونى، والكنيسة الإنجيلية جاءت بالفكر المستنير والإصلاح، والكنيسة الرسولية والخمسينية جاءت بمواهب الروح القدس، وجاءت الكنيسة الأسقفية تجمع بين التقليد والإصلاح. فهي كنيسة كاثوليكية ومصلحة في نفس الوقت. فالوحدة ليست الانصهار والذوبان ولكن الأساسيات والتمسك بها يجعلنا فى وحدة. ففى الأساسيات وحدة وغير الأساسيات تنوع وفى كل شئ مجلة. وإذا لم يكن الشباب ثابت فى كنيسته لن يقدر على التناغم مع الشباب من الطوائف المختلفة".

وحضر الصلاة اليوم، "الأنبا مارتيروس" أسقف كنائس شرق السكة الحديد، "أبونا بولس جرس" الأمين العام لمجلس كنائس مصر، "القس رفعت فكرى" الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، "القمص برسوم فريد" كاهن كنيسة أبى سيفين مصر القديمة، "القس بطرس فؤاد" من شرق السكة الحديد، "الأب جورج سامى" كنيسة الأقباط الكاثوليك بالخصوص، "الدكتور جرجس صالح" الأمين العام الشرفى لمجلس كنائس الشرق الاوسط، "الاستاذ عصام" عضو لجنة الصلاة، "أمير ابراهيم " عضو اللجنة المسكونية للشباب، "أميرة ادوارد" عضو اللجنة المسكونية للشباب، "مهندس عادل ملاك" عضو اللجنة المسكونية للشباب، "أيمن كرم" الأمين العام المشارك للاتحاد العالمي المسيحي للطلبة وعضو اللجنة المسكونية للشباب وعضو لجنة الصلاة.

كان مجلس كنائس مصر الذى ينظم تلك الاحتفالية السنوية قد عقد آخر اجتماعاته في ديسمبر الماضي حيث استقبل المطران منير حنا، أعضاء لجنة الأمانة العامة والمجلس التنفيذي لمجلس كنائس مصر خلال اجتماعهم لأجل وضع الخطة الأولية للعام الجديد 2020.

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