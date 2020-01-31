رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وزيرة الثقافة لصناع «الإسكندرية القصير»: فى انتظار مهرجان للأفلام الطويلة

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:19 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
دعاء عبد المقصود
طباعة
أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أنها أعدت كلمة لإلقائها في حفل ختام الدورة السادسة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بدار الأوبرا على مسرح سيد درويش، ولكنها تراجعت عنها لرغبتها في الحديث من قلبها انطلاقًا من حالة الحماسة التي تسود المكان، بحسب قولها.

وقالت عبدالدايم، في كلمتها: "جاءني المنتج محمد العدل قبل حوالى عام طالبًا دعم المهرجان وتشجيع الشباب القائمين عليه، وبعد ذلك قمنا بدعمه بعد أن وجدت الدكتور خالد عبدالجليل على الحماسة نفسها اتجاه شباب المهرجان وفعالياته الغنية، وامتلاكهم لرؤية يسعون لتحقيقها".

وأضافت الوزيرة: "طالبني خالد عبدالجليل والعدل ومحافظ الإسكندرية بدعم المهرجان، وواجهتنا مشكلة في مكان إقامة حفل افتتاح هذه الدورة قبل ساعات من انطلاقها، فقررت إقامتها في دار أوبرا الإسكندرية، لذلك أود توجيه الشكر للدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا علي موافقته بإقامة حفلي الافتتاح والختام في الأوبرا".

وتعهدت الوزيرة بتقديم كامل الدعم للمهرجان في دورته المقبلة، وبشكل غير محدود، وتمنت تأسيس مهرجان الإسكندرية للأفلام الروائية الطويلة على التوازى من أبناء الإسكندرية، مشيرة إلى أنها ننتظر البدء فى تدشينه بعد دراسة الفكرة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

أقوال والدة الصحفية المنتحرة داخل شقتها بالمعادي

منذ حوالي 5 ساعات

«الداخلية» تتخذ الإجراءات التنفيذية للإفراج بالعفو الرئاسى عن 135

منذ ساعة و نصف

التصريح بدفن ضحايا «حادث الصحفيين» بالإسكندرية

منذ حوالي 16 ساعة

حادث مروع على الدائرى باتجاه ميدان الرماية (صور)

الصور

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

image description

نجوم الفن في عزاء والدة الفنان محمود حافظ

الأكثر قراءة

خاص.. نص محضر الشرطة فى واقعة وفاة الصحفية رحاب بدر

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

توقيع الاتفاق النهائي لـ«سد النهضة» آخر فبراير

مصرع 3 بينهم صحفيان في حادث مروري بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

منوعات

ابتكار مادة جديدة بديلة للبلاستيك

دراسة: الشاشات تسبب الخمول للأطفال

شركة عالمية تطلق اختبارًا جديدًا لفيروس كورونا

كيفية انتقال فيروس «كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد النشرتى.. عُرف بالصلاح وحُسن السيرة
د.كريمة الحفناوى
التعسف الإدارى جريمة عنف ضد الإنسان
المزيد

الثقافة

«أحلى إجازة».. افتتاح احتفالات القومي لثقافة الطفل

«وللعيش فنون» و«أنوثة».. إصداران لدار الثقافة الجديدة

المركز الثقافي العربي يطرح «مذكرات غير شخصية»

وائل خورشيد يكتب: هذا شيء أكبر من الحب