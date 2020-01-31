وزيرة الثقافة لصناع «الإسكندرية القصير»: فى انتظار مهرجان للأفلام الطويلة

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أنها أعدت كلمة لإلقائها في حفل ختام الدورة السادسة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بدار الأوبرا على مسرح سيد درويش، ولكنها تراجعت عنها لرغبتها في الحديث من قلبها انطلاقًا من حالة الحماسة التي تسود المكان، بحسب قولها.وقالت عبدالدايم، في كلمتها: "جاءني المنتج محمد العدل قبل حوالى عام طالبًا دعم المهرجان وتشجيع الشباب القائمين عليه، وبعد ذلك قمنا بدعمه بعد أن وجدت الدكتور خالد عبدالجليل على الحماسة نفسها اتجاه شباب المهرجان وفعالياته الغنية، وامتلاكهم لرؤية يسعون لتحقيقها".وأضافت الوزيرة: "طالبني خالد عبدالجليل والعدل ومحافظ الإسكندرية بدعم المهرجان، وواجهتنا مشكلة في مكان إقامة حفل افتتاح هذه الدورة قبل ساعات من انطلاقها، فقررت إقامتها في دار أوبرا الإسكندرية، لذلك أود توجيه الشكر للدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا علي موافقته بإقامة حفلي الافتتاح والختام في الأوبرا".وتعهدت الوزيرة بتقديم كامل الدعم للمهرجان في دورته المقبلة، وبشكل غير محدود، وتمنت تأسيس مهرجان الإسكندرية للأفلام الروائية الطويلة على التوازى من أبناء الإسكندرية، مشيرة إلى أنها ننتظر البدء فى تدشينه بعد دراسة الفكرة.