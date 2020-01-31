«مستقبل وطن» بالغربية ينظم ندوة توعوية للوقاية من فيروس كورونا

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، ندوة تثقيفية، اليوم الجمعة، تحت عنوان فيروس كورونا، من حيث "الأعراض وسبل الوقاية"، والتي تنظمها أمانة التدريب والتثقيف السياسي بالحزب برئاسة الدكتور عبد الرازق الكومي أمين اللجنة، وتحت رعاية المحاسب محمد عريبي أمين الحزب بالمحافظة.ودشن الحزب ندوة كبرى بمدينة طنطا بحضور الدكتورة داليا شعراوي استشاري أمراض الصدر وعضو الجمعية الأوروبية الصدرية، والدكتورة زينب محمد الغمرى أستاذ الطب الوقائي العام بكلية طب طنطا، والدكتور عبد القادر كيلاني وكيل وزارة الصحة بالغربية الأسبق، والدكتورة مروة أحمد خريس أستاذ الطب الوقائي.وأشار الكيلانى إلى ضرورة عدم الخوف أو القلق من فيروس كورونا بمصر لأن انتشاره بالصين مرتبط ببعض السلوكيات والعادات المرتبطة بعلاقة الصينيون بالحيوانات وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وهو السبب في زيادته وانتشاره، مؤكدا أهمية الثقافة الصحية باتباع العادات السليمة التي تحمي من الإصابة بالكثير من الأمراض، وأهمها غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض البرد أو الأنفلونزا والابتعاد عن أماكن الإصابات.وتولى المشاركون في الندوة بتكليف الأمانات والمراكز والأقسام بالحزب بالمحافظة بعقد ندوات عن فيروس كورونا وأعراضه وسبل الوقاية منه، وتكليف أمانة الإعلام بالتعاون مع البحث العلمي بعمل الفيديوهات والإرشادات اللازمة لنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.