الأمن ينجح في إعادة نجل شيخ قبيلة مختطف بالإسماعيلية

تمكنت مباحث أبوصوير بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث الخصوص بالقليوبية، من إعادة نجل شيخ قبيلة بعد اختطافه بسبب خلافات مالية بين شقيقه وآخرين.وتلقى المقدم سيد عبدالعال رئيس مباحث أبوصوير بلاغًا من شيخ قبيلة العيايدة مقيم بعزبة أبوخروع بدائرة المركز، يفيد تعرض نجله للاختطاف على يد مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهم وبين شقيقه.وكشفت تحريات المباحث الجنائية عن أن الأشخاص استدرجوا نجله 17 سنة مستغلين عدم وجود الشيخ بالمنزل، وطلبوا من الشاب اصطحابهم لأحد المقاهي لانتظار والده، وتم اختطافه واقتياده لمركز الخصوص بالقليوبية.وتمكنت وحدة مباحث القليوبية بالتعاون مع ضباط مباحث أبوصوير من تحديد هوية المتهمين، وبمداهمة إحدى المزارع ألقت الشرطة القبض عليهم.وضبطت الشرطة مع المتهمين 3 قطع أسلحة مختلفة بين بندقية خرطوش وطبنجة وفرد محلي الصنع، كما ضبطت مالك العقار واعترفوا بارتكاب الواقعة لإجبار والده على دفع مبلغ مالي لإطلاق سراحه.