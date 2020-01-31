إعلامية صينية: مواجهة «كورونا» أكثر تعقيدًا وخطورة

قالت الإعلامية الصينية «وان تشين» إن الأسبوع الماضي كان عصيبا في بلادها، بسبب انتشار وباء كورونا بشكل موسع وارتفاع عدد الإصابات، خاصة أن الفيروس تزامن مع عيد الربيع الصيني، ما جعل مواجهته أكثر تعقيدا وخطورة.وأضافت «وان تشين» خلال لقائها في برنامج «اليوم» المُذاع على فضائية «dmc» مساء الجمعة، مع الإعلامية سارة حازم، إنها نشرت فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية مواجهة فيروس كورونا، ووجهته لتوعية جميع العرب، مشيرة إلى أنه تضمن تعليمات مقترحة في الأساس من منظمة الصحة العالمية.وأوضحت أن هناك 6 خطوات مختلفة لغسل اليد بالكامل، مشددة على أنه يجب ألا تقل مدة غسل اليدين عن عشرين ثانية.وتابعت: «تواصلت مع أهلي في الصين مرارًا للاطمئنان عليهم، الحمد لله هم بخير وأحوالهم النفسية مستقرة».وأشارت إلى أنه بالمقارنة مع فيروس سارس فإن كورونا هو الأخطر ولا يوجد له لقاح حتى الآن.