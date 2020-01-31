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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

إنزال علم بريطانيا من مقر الاتحاد الأوروبي (فيديو)

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:51 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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أنزل قبل قليل علم دولة بريطانيا من البهو الرسمي لبرلمان الاتحاد الأوروبي، في إطار تنفيذ خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقام السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي، تيم بارو، أمس الأول، بتسليم الوثائق الرسمية التي وقعت عليها الحكومة البريطانية وتتضمن المصادقة النهائية على عملية مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوم 31 يناير الجاري.

وقال بيان للبعثة البريطانية في بروكسل إن الخطوة تعكس تأكيد المملكة المتحدة لوفائها بكافة التزاماتها الخاصة بمغادرة الاتحاد.

اجتمع المشرّعون عن حزب العمال البريطاني مع نظرائهم الأوروبيين، الأربعاء الماضي، في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، للاحتفال بما يقرب من خمسين عامًا من العمل المشترك، وجاء ذلك قبيل موافقة البرلمان الأوروبي على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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