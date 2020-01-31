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الجمعة 31 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الاتفاق على 3 بنود بشأن «سد النهضة».. واجتماع جديد فى 12 فبراير

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:50 م
سد النهضة
سد النهضة
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توصلت مصر والسودان وإثيوبيا، إلى اتفاق بشأن وضع جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، ووضع آلية تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء والتشغيل.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان مساء اليوم، أنه "بعد جولات من المفاوضات المضنية والشاقة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة البنك الدولي، وآخرها جولة المفاوضات التى عقدت فى واشنطن، والتى امتدت لأربعة أيام كاملة، خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٠، صدر بيان مشترك عن الدول الثلاث أشار إلى توصل الوزراء إلى اتفاق حول جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل. ووضع آلية تتضمن إجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والتشغيل".

واتفق الوزراء على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.

وكلف الوزراء اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات في واشنطن لوضع الصياغات النهائية للاتفاق، على أن يجتمع مجددًا وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث فى واشنطن، يومي ١٢ و١٣ فبراير ٢٠٢٠، لإقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدًا لتوقيعه بنهاية فبراير ٢٠٢٠.

وأعد الجانب الأمريكي وثيقة اتفاق حول هذه الموضوعات الثلاثة "جدول الملء وخطة التعامل مع الجفاف أثناء التشغيل والملء"، ووقعت مصر وحدها فقط في نهاية الجلسة على الاتفاقية.

وأعربت مصر عن تقديرها وتثمينها للدور الذى اضطلعت به الإدارة الأمريكية والاهتمام الكبير الذى أولاه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث حول هذا الموضوع الحيوي الذى يؤثر على المنطقة برمتها وبالأخص الشعب المصري الذى يمثل نهر النيل بالنسبة له شريان الحياة.

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