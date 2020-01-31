مزارعو القصب يطالبون برفع الأسعار

طالب مزارعو قصب السكر في مذكرة لوزير الزراعة، برفع أسعار التوريد، حتى لا يتجهون إلى زراعات أخرى، خاصة بعد ارتفاع الأسعار في بورصة برلين.وقال أحمد جبر، رئيس لجنة المحاصيل السكرية بالاتحاد التعاوني الزراعي، في تصريحات لـ«الدستور» إن أسعار قصب السكر غير ملائمة ويجب رفعها لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ولا بد من الاهتمام بالمنتج المحلي حتى نصل للاكتفاء الذاتي والاستغناء عن المستورد الذي يتحكمون في سعره التجار والمستوردين من خلال الإنتاج والأسعار المحفزة.