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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هانى النقراشى: الفحم النظيف أكذوبة

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور هاني النقراشي، عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، إن الفحم النظيف أكذوبة كبيرة، مشيرًا إلى أن ألمانيا كانت تنتج 48% من كهربائها من الفحم لتوفره في أرضهم، ثم قللت الإنتاج بسبب تأثير حرق الفحم على المناخ.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن من كان يتحدث في هذا الأمر كف عن الحديث فيه، بعدما اكتشف حقيقة الأمر، فالفحم أول مصدر لثاني أكسيد الكربون، واستعماله يسبب زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

وأشار إلى أن زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي يؤدي إلى زيادة الاحتباس الحراري، وينتج عنه أن أشعة الشمس التي تصل للأرض لا تنعكس مرة أخرى، ما أدى إلى إحداث التغيرات المناخية التي نعيشها حاليا.

وأوضح النقراشي، أن من ضمن المشاريع المطروحة للنقاش حول الاستغناء عن المحطات الكهربائية التقليدية، أن يتم إنشاء محطات شمسية حرارية بها تخزين حراري كاف يؤهلها للعمل طوال فترات الليل.

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