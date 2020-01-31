محمد الفخراني: المبدع لا يشغل باله بالجوائز أثناء الكتابة

استقبلت قاعة المقهى الثقافي، ضمن محور ملتقى الشباب، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ قبل قليل، ندوة تحت عنوان "شباب يحصدون جوائز كبيرة"، بحضور القاص والروائي محمد الفخراني، وسعد عبدالفتاح، وسمر نور، وأدارها أحمد عامر.في البداية تحدث الروائي محمد الفخراني عن أهمية الجوائز بالنسبة للكاتب، موضحًا أن المبدع أثناء الكتابة لا يشغل باله بالجوائز، وأن الفكرة التي تسيطر عليه هي إنجاز الكتابة التي يحلم بها، وقال: "هناك أعمالًا أدبية جيدة وتستحق جوائز، لكنها لا تحصل عليها أحيانًا، وهذا لن يقلل من قيمة العمل، إنما أهمية الجائزة هو تأدية وظيفتها في دعم الكاتب، وإدخال الفرحة إلى نفسه".وانتقل للحديث عن تجربته الإبداعية، مشيرًا إلى أنه في مجموعته القصصية الأولى كانت لغته شعرية، لكنه في روايته "فاصل للدهشة"، قرر الكتابة بلغة الشخصيات، مؤكدًا أن كل كتابة يكتبها تعبر عن شيء بداخله، مضيفا: "أنا أكتبني، واعتبر أن العالم الذي أعيشه أقل مما أطمح إليه، لذلك أعوضه في كتاباتي"، موضحًا أن صخب الكاتب أكبر مما يحتمله عالمه الروائي.ويرى الفخراني أنه إذا لم يستطع الكاتب سماع الصوت الداخلي للعالم، فقد يقف في مستوى أقل على سلم الكتابة.كما تحدثت القاصة والروائية سمر نور، عن تجربتها الأدبية منذ بدايتها في العام 1998م، بعد حصولها على جائزة نادي القصة، وأكدت أنها في مرحلتها الأولى كانت واقعة في عشق اللغة، فلم تكن تتعامل معها باعتبارها وسيلة للتعبير.وقالت: "هذه المرحلة الأولى لم تكن تعبر عني، ولهذا لم أصدر أولى مجموعاتي القصصية "معراج"، إلا في العام 2004م، بضغط من إحدى صديقاتي، وفوجئت بردود الأفعال الإيجابية عنها، رغم عدم رضايا الكامل عنها".وأشارت إلى حصولها على جائزة نقابة الصحفيين عن أفضل تحقيق أدبي، وكيف أن هذه الجائزة أعادت تشكيل رؤيتها للصحافة، بشكل جعلها تدمج ما بين الصحافة والأدب، بعد أن كانت تعتقد أن الصحافة مسار مختلف يبعدها عن الكتابة الأدبية.وقالت: "كانت هذه مرحلة انتقالية، أصدرت فيها "بريق لا يحتمل"، ورغم أن المجموعة لم تلق انتشار كبير، إلا أنها قريبة لقلبي"، وأوضحت أن أولى أعمالها الأدبية التي جعلتها تشعر بتحقق ذاتها الأدبية كانت رواية "محلك سر".وتابعت الحديث عن تجربتها الأدبية، حتى وصولها إلى جائزة ساويرس، قائلة:"حصلت على الجائزة في وقت لم أكن انتطر فيه الجوائز، ولكن قد تكون تأخرت حتى تأتي في وقت مناسب شعرت فيه بتحققي الأدبي".من جهته أوضح الروائي سعد عبدالفتاح، أنه لا يملك تجربة أدبية حقيقية حتى الآن،قائلا:"يجب على الأديب أن يكون له مشروع أدبي ينكب عليه، ويكون مخلص له، لكني حتى الآن لم أخلص للأدب بشكل حقيقي"، معتبرًا أن الأدب هو جرعة الإتزان النفسي التي يلجأ لها عندما توشك حياته على الانهيار.وتابع:"الأدب بالنسبة إلىّ حلم، أرض خضراء، في حين أني أعيش في الصحراء، ولهذا عندما أشعر بقسوة الحياة، أخطو خطوة في تلك الأرض الخضراء، ولكني لا استطيع الجزم في أي أرض سأقيم".يذكر أن هذه النسخة من معرض الكتاب تعقد خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.