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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التصريح بدفن ضحايا «حادث الصحفيين» بالإسكندرية

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:37 م
جريدة الدستور
الإسكندرية – مصطفي فتحي وأحمد عاشور:
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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة صحفية بجريدة العالم اليوم، ومسئول الدعم الفني بموقع جريدة المال، وصاحب معرض سيارات، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم بعد تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المصابين عن الحادث.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين سيارتين بالكيلو 48 بطريق الإسكندرية الصحراوي، ووجود متوفين ومصابين.

انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين تصادم السيارة رقم "2593. ر. هـ" ملاكي، والسيارة رقم "6749 س. ج. ص"، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد قائدها.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من "زكية هدايا محمد أحمد، 30 سنة"، صحفية بجريدة العالم اليوم، مقيمة الهرم بالجيزة، و"أحمد محمد مصطفى كامل، 34 سنة"، مقيم أول المنتزه، مسئول الدعم الفني بجريدة المال، كانا يستقلان السيارة الأولى، وإصابة قائد السيارة الثانية "عمر محمد طه هنداوي، 34 سنة"، صاحب معرض سيارات، مقيم باب شرقي، وتم نقله إلى مستشفى العامرية العام، وإصابة كل من محمد حسين السيد، وخالد محمد حسين، وجندية أحمد اسماعيل.

وقال مصدر طبي بمستشفى العامرية العام، إن قائد السيارة الثانية توفي متأثرا بإصابته، ونقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى بعد التأكد من الوفاة، لحين وصول ذويهم لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر رقم ٧٧٨ لسنة٢٠٢٠ جنح ثان العامرية، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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