رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ابتكار مادة جديدة بديلة للبلاستيك

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
ابتكر علماء جامعة بليخانوف الروسية للعلوم الاقتصادية، مادة أساسها البولي إثيلين تتحلل في الوسط المحيط.

وتفيد مجلة Inorganic Materials: Applied Research، بأنه على الرغم من تفاقم مشكلة دور البلاستيك في تلوث البيئة، إلا أن استخدام البوليمرات القابلة للتحلل لا يزال محدودا وضيقا وفقط في مجالي الطب وعلم الأحياء.

ويبقى البلاستيك واسع الانتشار في جميع أنحاء العالم، حيث يستخدم في التعبئة والتغليف مع أنه يبقى عشرات السنين في الوسط المحيط دون أن يتحلل.

وأجرى علماء الجامعة الروسية مجموعة تجارب ناجحة لتغيير تركيب البولي إثيلين، وفي نهاية المطاف توصلوا إلى تركيب قابل للتحلل بيولوجيا مع الحفاظ على خصائص التكلفة والأداء بمستوى المواد البلاستيكية التقليدية.

ويقول أناتولي بوبوف، رئيس قسم كيمياء المواد والتقنيات المبتكرة في الجامعة، "يتيح استخدام مواد طبيعية مثل نشارة الخشب أو النشاء، الحصول على بيئة تمتص الماء، تتضاعف فيها عوامل التحلل الرئيسية أي الأحياء المجهرية".

ووفقا للباحثين، ليس لهذه المادة المبتكرة مثيل في العالم. وقد بينت نتائج التجارب التي أجريت بما فيها التي أجريت في التربة، صحة وفاعلية النهج الذي ساروا عليه.

وتقول الباحثة يلينا غريغوريفا، "استعرض الاختبار الميكانيكي للمادة، خصائص الاستخدام المثالية، والاختبارات في التربة كشفت انخفاض كتلة نموذج المادة بنسبة 20% خلال ثلاث سنوات".

ويخطط الفريق العلمي لإجراء دراسة مفصلة عن تأثير عوامل الوسط المحيط في عملية التحلل، وتحديد تأثير المكملات العضوية في الخصائص الميكانيكية للبوليمير، ما يسمح بتحضير التكنولوجيا اللازمة لعرضها في الأسواق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

حادث مروع على الدائرى باتجاه ميدان الرماية (صور)

منذ يومين

3 مطالب فى حالة مد مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

التفاصيل الكاملة للعثور على صحفية مشنوقة داخل منزلها

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل مصرع عمال أكتوبر.. دخان التدفئة قتلهم والبرد منع تحلل جثثهم

الصور

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

image description

نجوم الفن في عزاء والدة الفنان محمود حافظ

الأكثر قراءة

خاص.. نص محضر الشرطة فى واقعة وفاة الصحفية رحاب بدر

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

توقيع الاتفاق النهائي لـ«سد النهضة» آخر فبراير

مصرع 3 بينهم صحفيان في حادث مروري بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

منوعات

ابتكار مادة جديدة بديلة للبلاستيك

دراسة: الشاشات تسبب الخمول للأطفال

شركة عالمية تطلق اختبارًا جديدًا لفيروس كورونا

كيفية انتقال فيروس «كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد النشرتى.. عُرف بالصلاح وحُسن السيرة
د.كريمة الحفناوى
التعسف الإدارى جريمة عنف ضد الإنسان
المزيد

الثقافة

«أحلى إجازة».. افتتاح احتفالات القومي لثقافة الطفل

«وللعيش فنون» و«أنوثة».. إصداران لدار الثقافة الجديدة

المركز الثقافي العربي يطرح «مذكرات غير شخصية»

وائل خورشيد يكتب: هذا شيء أكبر من الحب