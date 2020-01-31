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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بالأسماء.. الأفلام الفائزة في حفل ختام «الإسكندرية للفيلم القصير»

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء عبد المقصود
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انتهت لجان تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، اليوم الجمعة، من أعمالها وكشفت عن الأفلام الفائزة خلال حفل الختام.

فى مسابقة الفيلم الوثائقى، فاز الفيلم المصرى «جدى الشقى» بجائزة أفضل فيلم، وهو إخراج منه البزاوى التى اختارت فترة مهمة من حياة جدها الكاتب الساخر الراحل محمود السعدنى لتوثيقها، وهى فترة غربته خارج مصر مضطرا بعد أن تعرض لمضايقات داخل مصر نتيجة لانتقاده حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والمعاناة التى تعرض له برفقة أسرته خارج مصر، وهو الفيلم الذى أثار جدلا كبيرا عقب عرضه ضمن برنامج المهرجان.

وفاز فى المسابقة نفسها الفيلم السعودى «بيانيست» للمخرج حسن مالدوج بالجائزة الثانية، والذى تدور أحداثه حول عازف بيانو سعودى يكابد منع ومحاصرة موهبته الموسيقية ويرحل قبل لحظة العودة اللائقة للفن فى السعودية.

وفى مسابقة أفلام الطلبة، فاز فيلم «غراب البين» للمخرج أحمد دحروج بالجائزة الأولى، وحصل حامد عبدالتواب مدير تصوير الفيلم على تنويه خاص من لجنة التحكيم، وتدور احداث الفيلم حول شاب يعيش فى عزلة على شط البحر، ويقتحم غراب مزعج عزلته وهدوءه، فيضربه الشاب ببندقيته فى محاولة قتله، لكن حينما يكتشف أن الغراب لا يزال على قيد الحياة، يقرر أخذه لبيته ويحبسه فى قفص، ليكتشف أن الوحش الحقيقى بداخله مقتحم روحه.

كما فاز فيلم «الرحلة» للمخرج هشام عبدالله جاد بالجائزة الثانية، وقدم الفيلم ملخصا لمشاهد من حياة أشخاص تركوا تأثيرا فى حياة المصريين على مدار السنين.

وفى مسابقة الأفلام الروائى فاز الفيلم الليبى التونسى «السجين والسجان» للمخرج مهند الأمين بالجايزة الأولى، والذى يروى قصة شخصيتين متناقضتين من ليبيا، فالأول مسئول رئيسى فى النظام السابق والثانى هو أحد أبرز شخصيات فترة ما بعد الثورة فى ليبيا، ومن خلال هاتين الشخصيتين نكتشف الظروف المحيطة بإحدى أكثر الأحداث تأثيرا فى التاريخ الليبى الحديث وهى مذبحة «سجن بو سليم».

وحصد الفيلم اللبنانى «منارة» للمخرج زين اسكندر الجائزة الثانية، الفيلم يحكى قصة أسرة لبنانية تعيش حالة من الاستقرار لكن الوضع يتغير بوفاة الأب.

وأخيرا نال الفيلم المصرى «خام» للمخرج سيف الحابرى تنويها خاصا، والذى يحكى قصة طالب بعمر المراهقة يتعرض لموقف يجعله يعيد النظر فى حياته كلها والشخصيات المحيطة به.

أما عن منحة مشروعات الأفلام، والتى تقدمها شركة بركة، فحصل عليها هذا العام فيلم «حل وسط» للمخرج تامر سامى.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يترأسه المخرج محمد محمود، ويديره المخرج محمد سعدون، ويتولى المخرج مونى محمود منصب المدير الفنى، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

كما يتيح المهرجان الفرصة لصناع الأفلام الشباب من مختلف الدول ويقدم لهم ورش عمل وندوات لإتاحة الفرصة لتطوير مهارتهم، وهو ما انعكس على الإقبال الجماهيرى لهذا الحدث السينمائى الذى نجح فى تثبيت أقدامه، وشهدت عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير طوال أيام المهرجان، إقبالا جماهيريا كبيرا من مختلف الأعمار؛ واكتملت مقاعد مركز الإبداع، وسط مناقشات مع عدد من صناع الأفلام المشاركة والحضور.

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