إصابة 12 شخصا في 3 حوادث متفرقة بالبحيرة

أصيب 12 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع 3 حوادث متفرقة بنطاق محافظة البحيرة.تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوكتوك بطريق "دمنهور - دسوق"، أمام قرية محلة بشر التابعة لمركز شبراخيت، وأسفر الحادث عن إصابة 7 وتم نقلهم لمستشفى شبراخيت المركزي.وأصيب شخصين بحادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل، أمام قرية عزبة فتحي طريق"أبو المطامير - كفر الدوار"، وتم نقلهم لمستشفى أبو المطامير المركزي.واستقبل مستشفى بدر المركزي، 3 مصابين بحادث انقلاب توك توك بطريق "عبد المجيد مرسي- بدر"، جارى عمل الاسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة.وتحرر المحاضر اللازمة بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق في الوقائع.