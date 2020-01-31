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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 12 شخصا في 3 حوادث متفرقة بالبحيرة

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
البحيرة معوض هويدى
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أصيب 12 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع 3 حوادث متفرقة بنطاق محافظة البحيرة.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوكتوك بطريق "دمنهور - دسوق"، أمام قرية محلة بشر التابعة لمركز شبراخيت، وأسفر الحادث عن إصابة 7 وتم نقلهم لمستشفى شبراخيت المركزي.

وأصيب شخصين بحادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل، أمام قرية عزبة فتحي طريق"أبو المطامير - كفر الدوار"، وتم نقلهم لمستشفى أبو المطامير المركزي.

واستقبل مستشفى بدر المركزي، 3 مصابين بحادث انقلاب توك توك بطريق "عبد المجيد مرسي- بدر"، جارى عمل الاسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحاضر اللازمة بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق في الوقائع.

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