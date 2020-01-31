إصابة 12 شخصا في 3 حوادث متفرقة بالبحيرة
الجمعة 31/يناير/2020 - 08:26 م
البحيرة معوض هويدىطباعة
أصيب 12 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع 3 حوادث متفرقة بنطاق محافظة البحيرة.
تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوكتوك بطريق "دمنهور - دسوق"، أمام قرية محلة بشر التابعة لمركز شبراخيت، وأسفر الحادث عن إصابة 7 وتم نقلهم لمستشفى شبراخيت المركزي.
وأصيب شخصين بحادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل، أمام قرية عزبة فتحي طريق"أبو المطامير - كفر الدوار"، وتم نقلهم لمستشفى أبو المطامير المركزي.
واستقبل مستشفى بدر المركزي، 3 مصابين بحادث انقلاب توك توك بطريق "عبد المجيد مرسي- بدر"، جارى عمل الاسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة.
وتحرر المحاضر اللازمة بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق في الوقائع.
تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوكتوك بطريق "دمنهور - دسوق"، أمام قرية محلة بشر التابعة لمركز شبراخيت، وأسفر الحادث عن إصابة 7 وتم نقلهم لمستشفى شبراخيت المركزي.
وأصيب شخصين بحادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل، أمام قرية عزبة فتحي طريق"أبو المطامير - كفر الدوار"، وتم نقلهم لمستشفى أبو المطامير المركزي.
واستقبل مستشفى بدر المركزي، 3 مصابين بحادث انقلاب توك توك بطريق "عبد المجيد مرسي- بدر"، جارى عمل الاسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة.
وتحرر المحاضر اللازمة بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق في الوقائع.