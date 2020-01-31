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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«برعاية الخائن السراج».. قاعدة عسكرية تركية في طرابلس الليبية

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:19 م
جريدة الدستور
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عرضت قناة «مداد نيوز»، السعودية تقريرًا يسلط الضوء على المفاوضات التركية المكثفة مع حكومة الوفاق الليبية لإقامة قاعدة عسكرية مصغرة قرب طرابلس.

وأشار التقرير إلى أن القاعدة ستكون مسؤولة عن العمليات العسكرية في ليبيا على أن تضم قوات تركية خاصة وأخرى من القوات البحرية إضافة إلى مهبط للطائرات وغرفة اتصال مباشر بحكومة الوفاق.

ولفت التقرير إلى أن حكومة الوفاق تتفاوض لشراء طائرات عسكرية ومسيرة من تركيا خاصة مع وصول طيارين أتراك إلى طرابلس لتدريب قوات الوفاق، ووصول بارجتين حربيتين إلى ميناء طرابلس محملتين بالأسلحة والذخائر.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، قد أشار في إحاطته لمجلس الأمن بأن الوفاق برئاسة السراج تتلقى دعما من الحكومة التركية في مخالفة واضحة لمخرجات مؤتمر برلين.

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