محمد خليل قاسم: النيل القاسم المشترك بين كل الطقوس والعادات النوبية

قال الكاتب الروائي٬ محمد خليل قاسم٬ إن رواية الشمندورة رصدت ووثقت العديد من العادات النوبية الأصيلة٬ ومنها طقس "المرحمة"٬ ويكون من خلال خروج أهل المتوفي وأصدقاءه في اليوم السابع لدفنه٬ إلي الظهير الصحراوي للقرية٬ ويجمعون نوع معين من الحصي في المقاطف ثم يذهبون إلي قبر المتوفي٬ ويقفون في أربعة صفوف تحيط بالقبر٬ ويبدأون في التعزيم علي هذه الحصي٬ مرددين: التحيات ولا آله إلا الله٬ والتشهد ثم يضعون علي القبر جريد أخضر ويرشون عليه الماء يماثل هذا الطقس ما يسمي في الوجه البحري بــ "شق القبر" ولهذا الطقس أصل فرعوني خاصة الجريد الأخضر ورش المياه.جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت٬ في معرض القاهرة للكتاب٬ محور الأدب والإثنوجرافيا٬ ونوقشت خلالها رواية "الشمندورة" لمحمد خليل قاسم، بحضور كل من: الشاعر زين العابدين فؤاد٬ والكاتبة سمر نور٬ والناقد الدكتور محمد علي سلامة.وتابع "قاسم": من العادات النوبية المتأصلة أيضا ويلتقطها الراوي في "الشمندورة" وكانت سارية حتي وقت قريب، أن الأطفال والشباب من البنين والبنات يعتبرون أخوة٬ يتشاركون في كل تفاصيل الحياة٬ واللعب٬ وإذ ما (تكلم) شاب عن فتاة يحظر عليه رؤيتها أو التواصل معها أو يراها إلا ليلة الدخلة٬ وإن كان أصدقاء العريس وصديقات العروس٬ يتحايلون ويدبرون لهم لقاء كلما تيسر الأمر لهذا.وأضاف أن "النيل هو القاسم المشترك بين كل الطقوس والعادات النوبية٬ ومن هذه العادات٬ عادة زيارة العروسين لنهر النيل٬ ويضم العريس عروسه أمام النهر قبل عقد القران. وهو ما يتكرر بعد الزفاف٬ حيث يصطحب العريس عروسه من أول يوم زواج وحتي اليوم السابع٬ ليتطهرا في النهر٬ ويأخذان سبع فسائل من جريد النخيل٬ يطوفون حولها٬ ثم يأخذانها لتعلق في حجرة نومهما.وتابع: كما أن العريس قبل الزفاف يتطهر في النهر٬ ويكون معه ملابسه الجديدة علي أن يعطي ملابسه القديمة لأصدقاءه ومعارفه٬ وكان "الحارس" هو المشرف علي هذا الطقس ويفوز بالنصيب الأكبر من ملابس العريس.يذكر أن هذه النسخة من معرض الكتاب تعقد خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.