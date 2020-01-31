رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

محمد خليل قاسم: النيل القاسم المشترك بين كل الطقوس والعادات النوبية

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:19 م
محمد خليل قاسم
محمد خليل قاسم
نضال ممدوح
طباعة
قال الكاتب الروائي٬ محمد خليل قاسم٬ إن رواية الشمندورة رصدت ووثقت العديد من العادات النوبية الأصيلة٬ ومنها طقس "المرحمة"٬ ويكون من خلال خروج أهل المتوفي وأصدقاءه في اليوم السابع لدفنه٬ إلي الظهير الصحراوي للقرية٬ ويجمعون نوع معين من الحصي في المقاطف ثم يذهبون إلي قبر المتوفي٬ ويقفون في أربعة صفوف تحيط بالقبر٬ ويبدأون في التعزيم علي هذه الحصي٬ مرددين: التحيات ولا آله إلا الله٬ والتشهد ثم يضعون علي القبر جريد أخضر ويرشون عليه الماء يماثل هذا الطقس ما يسمي في الوجه البحري بــ "شق القبر" ولهذا الطقس أصل فرعوني خاصة الجريد الأخضر ورش المياه.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت٬ في معرض القاهرة للكتاب٬ محور الأدب والإثنوجرافيا٬ ونوقشت خلالها رواية "الشمندورة" لمحمد خليل قاسم، بحضور كل من: الشاعر زين العابدين فؤاد٬ والكاتبة سمر نور٬ والناقد الدكتور محمد علي سلامة.

وتابع "قاسم": من العادات النوبية المتأصلة أيضا ويلتقطها الراوي في "الشمندورة" وكانت سارية حتي وقت قريب، أن الأطفال والشباب من البنين والبنات يعتبرون أخوة٬ يتشاركون في كل تفاصيل الحياة٬ واللعب٬ وإذ ما (تكلم) شاب عن فتاة يحظر عليه رؤيتها أو التواصل معها أو يراها إلا ليلة الدخلة٬ وإن كان أصدقاء العريس وصديقات العروس٬ يتحايلون ويدبرون لهم لقاء كلما تيسر الأمر لهذا.

وأضاف أن "النيل هو القاسم المشترك بين كل الطقوس والعادات النوبية٬ ومن هذه العادات٬ عادة زيارة العروسين لنهر النيل٬ ويضم العريس عروسه أمام النهر قبل عقد القران. وهو ما يتكرر بعد الزفاف٬ حيث يصطحب العريس عروسه من أول يوم زواج وحتي اليوم السابع٬ ليتطهرا في النهر٬ ويأخذان سبع فسائل من جريد النخيل٬ يطوفون حولها٬ ثم يأخذانها لتعلق في حجرة نومهما.

وتابع: كما أن العريس قبل الزفاف يتطهر في النهر٬ ويكون معه ملابسه الجديدة علي أن يعطي ملابسه القديمة لأصدقاءه ومعارفه٬ وكان "الحارس" هو المشرف علي هذا الطقس ويفوز بالنصيب الأكبر من ملابس العريس.

يذكر أن هذه النسخة من معرض الكتاب تعقد خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.
محمد خليل قاسم: النيل القاسم المشترك بين كل الطقوس والعادات النوبية
محمد خليل قاسم: النيل القاسم المشترك بين كل الطقوس والعادات النوبية
محمد خليل قاسم: النيل القاسم المشترك بين كل الطقوس والعادات النوبية
محمد خليل قاسم: النيل القاسم المشترك بين كل الطقوس والعادات النوبية

موضوعات متعلقة

منذ يومين

3 مطالب فى حالة مد مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

أحمد الشيخ يرد على جمهور الأهلي "الشامت" في إصابته

منذ حوالي 5 ساعات

«الداخلية» تتخذ الإجراءات التنفيذية للإفراج بالعفو الرئاسى عن 135

منذ حوالي 11 ساعة

أقوال والدة الصحفية المنتحرة داخل شقتها بالمعادي

الصور

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

image description

نجوم الفن في عزاء والدة الفنان محمود حافظ

الأكثر قراءة

خاص.. نص محضر الشرطة فى واقعة وفاة الصحفية رحاب بدر

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

توقيع الاتفاق النهائي لـ«سد النهضة» آخر فبراير

مصرع 3 بينهم صحفيان في حادث مروري بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

منوعات

ابتكار مادة جديدة بديلة للبلاستيك

دراسة: الشاشات تسبب الخمول للأطفال

شركة عالمية تطلق اختبارًا جديدًا لفيروس كورونا

كيفية انتقال فيروس «كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد النشرتى.. عُرف بالصلاح وحُسن السيرة
د.كريمة الحفناوى
التعسف الإدارى جريمة عنف ضد الإنسان
المزيد

الثقافة

«أحلى إجازة».. افتتاح احتفالات القومي لثقافة الطفل

«وللعيش فنون» و«أنوثة».. إصداران لدار الثقافة الجديدة

المركز الثقافي العربي يطرح «مذكرات غير شخصية»

وائل خورشيد يكتب: هذا شيء أكبر من الحب