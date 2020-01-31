حبس شقيقين هاربين من دفع 6 مليون جنيه غرامات بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية، بحبس شقيقين هاربين من دفع 6 مليون و549 ألف جنيه غرامات مبانى بالأميرية، 4 أيام على ذمة التحقيق.كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، تمكنوا من القبض على شقيقين هاربين من دفع 6 مليون و549 ألف جنيه غرامات بالأميرية، وحرر محضر بالواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط كلًا من "س. أ"، 62 سنة، مقاول، وشقيقة "ر. أ"، 60 سنة، مقاول، والمطلوب التنفيذ عليهما في 3 حكم غرامات "مباني" والمقضي فيهم بغرامة مالية مستحقة بلغت 6 مليون و549 الف جنيه، وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا به، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما.