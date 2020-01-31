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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

تكريم ماريو عادل ومارك لطفى فى ختام «الإسكندرية للفيلم القصير»

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:13 م
الدكتور إيناس عبد
الدكتور إيناس عبد الدايم
دعاء عبد المقصود
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كرمت الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الفنان ماريو عادل رئيس مهرجان ألوانات بالمنيا، خلال حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

وأعرب ماريو عن سعادته بالتكريم وشكر الحضور، معلنا تخصيص جائزة فى مهرجان ألوانات باسم العدل لدعمهم الدائم للمهرجانات الشبابية.

كما كرمت أيضا المخرج مارك لطفى، الذي أكد مواصلته للمعافرة وسط العديد من المهرجانات الكبرى.

وحضر حفل الختام وزير الثقافة، والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة، والمنتج الكبير محمد العدل الرئيس الشرفى للمهرجان والفنانة جميلة عوض والفنانة انجي وجدان، إلى مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

وبدأ حفل الختام بالسلام الجمهورى وعرض الأغنية الرسمية للمهرجان "فى البحر"، وتوجه رئيس المهرجان محمد محمود بالشكر إلى وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية على دعمهما لـ"الإسكندرية للفيلم القصير".

يذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية، وشارك في تلك الدورة 18 فيلما من 20 دولة منها 6 عروض مصرية، و5 عربية، و7 عالمية.

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