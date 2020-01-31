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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية: ندعم الشباب القائمين على مهرجان الفيلم القصير

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:12 م
مهرجان الفيلم القصير
مهرجان الفيلم القصير
هبه عويضه - أحمد عاشور
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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية مهد الحضارات والثقافة، مشيرا إلى أن المحافظة ستقدم كل الدعم للشباب القائمين على مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

وأكد أن أي دعم ثقافي ومادي ومعنوي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في العام القادم سيكون مسئولية محافظة الإسكندرية؛ ليكون أفضل من الأعوام السابقة.

جاء ذلك خلال كلمته في ختام الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، والمنتج محمد العدل، مساء اليوم الجمعة على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يترأسه المخرج محمد محمود، ويديره المخرج محمد سعدون، ويتولى المخرج مونى محمود منصب المدير الفنى، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

كما يتيح المهرجان الفرصة لصناع الأفلام الشباب من مختلف الدول ويقدم لهم ورش عمل وندوات لإتاحة الفرصة لتطوير مهاراتهم.
محافظ الإسكندرية: ندعم الشباب القائمين على مهرجان الفيلم القصير
محافظ الإسكندرية: ندعم الشباب القائمين على مهرجان الفيلم القصير

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