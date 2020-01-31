بالأسماء.. «صحة الإسكندرية» تعلن ضحايا "حادث الصحفيين"

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، أن 3 أفراد لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة بالكيلو ٥٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بينهم صحفيون وصاحب متجر سيارات.فيما كشفت إدارة مستشفى العامرية، عن أن المتوفين هم "زكية هداية، صحفية"، "أحمد محمد مصطفى، صحفي"، "عمر محمد طه هنداوي، صاحب محل سيارات".وأصيب في الحادث كل من "محمد حسين السيد، خالد محمد حسين، جندية أحمد إسماعيل".ومن جانبها تتابع نقابة الصحفيين بالإسكندرية برئاسة رزق الطرابيشي إجراءات الدفن والتواصل مع النقابة العامة.فيما أعلن الزميل أحمد منير- صحفي تحت التمرين- بأنه لم يكن متواجدا في الحادث، من خلال حسابه موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".