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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

خاص.. نص محضر الشرطة فى واقعة وفاة الصحفية رحاب بدر

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:43 م
الصحفية رحاب بدر
الصحفية رحاب بدر
هدير مصطفي
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حصلت "الدستور" على محضر الشرطة وقت الإبلاغ عن الواقعة المقيد به تفاصيل وفاة المنسقة الإعلامية الشابة رحاب بدر. 

وجاء في محضر التحقيقات، أن المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، تلقى بلاغا من الأهالي بمنشية المصري بمنطقة طرة دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة معلقة للصحفية "رحاب بدر حامد، مواليد ١٩٨٢"، مقيمة بالعنوان سالف الذكر.

وجاء بالمحضر أن والدة المجني عليها، وزوجها أمين عبدالمنعم، يعمل مدير مخازن بشركة آبل مقيم بذات العنوان ٥ شارع الليثي منشية المصري طرة المعادي، لاحظا اختفاءها وعدم استجابتها للهاتف على مدار اليوم.

وعندما توجهت والدة المجني عليها للمنزل طلبت من الجيران مساعدتها في فتح الباب، ولم يتمكن الجيران إلا من كسر شراعة الباب لفتح الترابيس الداخلية، وتبين أن المجني عليها أغلقت الباب من الداخل قبل انتحارها وشنقت نفسها فقام الجيران بإبلاغ رجال المباحث لفك المشنقة من عليها خوفا من المساءلة القانونية.

ومن جانبه كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل العثور على جثة صحفية مشنوقة داخل منزلها بمنطقة المعادي.

وأوضح المصدر، أن وفاة الصحفية رحاب بدر لا يوجد به شبهة جنائية، وتبين من المعاينة المبدئية أن جميع منافذ الشقة سليمة، وتم العثور على أدوية اكتئاب داخل شقتها.

وعن تفاصيل الواقعة، بدأت عندما تلقى المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة رحاب بدر حامد، في العقد الثالث من عمرها، مشنوقة داخل شقتها بمنطقة طرة المعادي.

وبالانتقال والفحص وسؤال شهود العيان، تبين أن الصحفية شنقت نفسها عن طريق "جنش مروحة" بسقف غرفة نومها، وأغلقت باب شقتها "بالترباس" قبل الانتحار، وقام الجيران بكسر شراعة الباب وفتح الباب من الداخل وفوجئوا بجثة الصحفية معلقة بحبل بالسقف.

وبسؤال زوج الضحية المبلغ أوضح أنه اتصل بها عدة مرات ولم تستجب، فطلب من والدتها الذهاب لها، وعندما ذهبت لها ولم تستجب طلبت والدتها من الجيران مساعدتها في فتح الباب، لافتًا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الجيران أخبره بوفاة زوجته.

وأخطر اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، النيابة العامة للتحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.

كانت أجهزة الأمن تلقت إخطارًا من أسرة الصحفية رحاب بدر، يفيد بالعثور على جثتها داخل الشقة، قبل سفرها لمهرجان الأقصر السينمائي بعدة ساعات، وتم استدعاء زوج الضحية للاستماع إلى أقواله، وجار فحص جيرانها وجمع المعلومات عن معارفها للتأكد من شبهة جنائية من عدمه.

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