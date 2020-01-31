الأنبا زوسيما يترأس عشية الأنبا أنطونيوس بدير الميمون

ترأس الأنبا زوسيما؛ أسقف أطفيح، صلاة عشية عيد نياحة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بكنيسته بدير الميمون.وشارك في صلاة العشية لفيف من الكهنة، منهم القمص جرجس عدلي، كاهن الكنيسة؛ والراهب القس يوسف الأنطوني؛ والقس باخوميوس سليم والقس صرابامون فوزي، وبحضور شعب القرية وعدد غفير من كنائس الإيبارشية احتفالًا بتذكار نياحة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس.