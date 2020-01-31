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الجمعة 31 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أنصار التيار الصدري يتوافدون إلى ساحة التحرير في بغداد

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:14 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار أحمد
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أعلنت وكالة الأنباء العراقية اليوم الجمعة، توافد أنصار التيار الصدري إلى ساحة التحرير في بغداد.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، دعا صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره إلى التوجه لساحة التحرير.

وردّ العراقي في منشور على صفحته في "تويتر" واطلعت عليه السومرية نيوز، على أحد المعلقين بشأن موعد الذهاب إلى التحرير، بالقول: "شدّوا الرحال.. الآن الآن وليس غدًا".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اعتبر في وقت سابق من، اليوم الجمعة، أن السياسيين فشلوا بتشكيل حكومة غير جدلية وما زال بعضهم يماطل، فيما دعا إلى التحضير لاعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء بالتنسيق مع القوات الأمنية.

واعتبر النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، السلمية ستعود في التظاهرات بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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