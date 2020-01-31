«الصحفيين» تنعى زكية هداية وأحمد المنسى

قدم أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، خالص العزاء لأسرتي الزميلة زكية هداية محمد، بجريدة العالم اليوم، وأحمد المنسي المسئول الفني عن برمجة موقع صحيفة المال، اللذين وافتهما المنية، اليوم، في حادث سير بالكيلو ٤٨ القاهرة الإسكندرية الصحراوي.وقال عبدالمجيد: "تواصلت مع النيابة العامة بشأن إجراءات تصريح الدفن للراحلين، وتواصلت مع أحمد هداية شقيق الزميلة، وهو والأسرة في طريقهم إلى مستشفى العامرية، لتسلم الجثمان، وجار المتابعة معهم حتى مواراة الجثامين الثرى".وأضاف عبدالمجيد: "ننعي ببالغ الحزن الزميلة، وسنقدم كامل الدعم الاجتماعي والإنساني للأسرة، سائلين الله أن يتغمد الراحلين برحمته ويسكنهما فسيح جناته".