«بيتر والذئب» عرض مسرحي يجذب زوار معرض الكتاب

شهد مسرح معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ٥١ بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، إقبالا كثيفا من المواطنين لحضور مسرحية «بيتر والذئب».وشهد المعرض إقبالا ملحوظا من الزوار في الساعات الأولى من صباح اليوم العاشر، واصطف الزوار في صفوف متوازية لشراء التذاكر للتمكن من الدخول.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير.وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.