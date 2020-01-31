لن ننساكم.. ماذا قدمت الدولة لأسر الشهداء ومصابى الإرهاب؟

■ بداية.. ما الدور الذى يلعبه المجلس؟

■ كم عدد الأسر التى حصلت على دعم مادى؟

■ ما تفاصيل برامج الرعاية المقدمة للأسر؟

■ كم عدد الحالات التى أعفيت من دفع المصروفات؟

■ ما مستجدات ضم شهداء مسجد الروضة؟

■ ما استراتيجية «القومى لأسر الشهداء والمصابين» فى ٢٠٢٠؟

■ كم عدد استفسارات المستحقات التى تلقاها المجلس فى ٢٠١٩؟

■ كيف تتواصل أسر الشهداء والمصابين معكم؟

■ كيف تعمل منظومة الشكاوى؟

■ ماذا حدث فى ملف مصابى المحافظات؟

■ ما تفاصيل تنقية كشوفات الأسر؟

■ ما الذى يقدمه المجلس للمستفيدين أيضًا؟

■ ما مدى التفاعل مع البرنامج الترفيهى الذى أطلقتموه؟

■ ماذا سيوفر كارت «كير أى دى» للأسر؟

■ ما خطة المجلس للتطوير والإصلاح الإدارى ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠؟

■ كيف يتعامل المجلس مع طلبات التوظيف؟

■ هل تقتصر خدمات المجلس على أسر الشهداء والمصابين فقط؟

قال اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إن المجلس يضم ١٢٤٠ أسرة من أسر الشهداء، و٦ آلاف و١٤٠ مصابًا، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا ضم شهداء ومصابى أحداث مسجد الروضة بسيناء، ومصنع الأسمنت، ودير الأنبا صموئيل والكنيسة البطرسية والحوادث الإرهابية بشمال سيناء، وشهداء وضحايا العمليات الإرهابية فى ليبيا. وأضاف «عبدالمنعم»، فى حواره مع «الدستور»، أن «المجلس يراجع قاعدة البيانات الخاصة بأسر الشهداء والمصابين، ويحدثها بصفة دورية»، موضحًا أنه تم إبلاغ النائب العام بـ٥٦ حالة تقدمت للمجلس بأوراق مزيفة بدعوى أنها من أسر الشهداء.- المجلس يخدم ١٢٤٠ من أسر الشهداء، يقدم لها دعمًا ماديًا بقيمة ١٠٠ ألف جنيه لكل حالة، طبقًا لإعلام الوراثة، أو معاش بقيمة ١٥٠٠ جنيه بحد أدنى، كما يضم ٦١٤٠ مصابًا، يقدم لهم دعمًا ماديًا قيمته ٥ آلاف جنيه لكل مصاب تعافى، و١٥ ألف جنيه للمصابين بعجز جزئى، و١٠٠ ألف جنيه للمصابين بعجز كلى.- صرفنا دعمًا ماديًا لـ٩١٩ أسرة من أسر الشهداء، حتى الآن، وجرى حفظ ٩٥ ملفًا لأسر لم تسر عليها شروط الاستحقاق، وجار استكمال أوراق ٢٢٦ ملفًا لضمها، وصرفنا دعمًا ماديًا لـ٥ آلاف و٣٢٤ مصابًا، وجار استكمال أوراق ٥٤٢ مصابًا، وحفظنا ملفات ٢٧٤ مصابًا، كما صرفنا معاشات لـ٥٨٩ مصابًا، فضلًا عن أن المجلس تقدم بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للموافقة على ضم ٤٥٠ شهيدًا و٦٠٠ مصاب.- تعاقدنا مع مستشفيات كبرى لعلاج أسر الشهداء والمصابين على نفقة المجلس، بمختلف المحافظات، لتخفيف الأعباء عنهم، إذ سيجرى افتتاح مبنى جديد للمجلس بحى السيدة زينب قريبًا، وسيضم ٣ عيادات للرجال والنساء، مع الاستعانة بنخبة متخصصة من الأطباء.كما يضم المبنى الجديد صالة للعلاج الطبيعى والتأهيل لمصابى العجز الكلى، وقاعة لتعليم الكبار ومحو الأمية لغير المتعلمين، وقاعة للتأهيل النفسى، بالاستعانة بنخبة متخصصة فى مجال الطب النفسى، واشترينا سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة لنقل الحالات المرضية الحرجـة.وتتضمن خطط الرعاية التوسع فى تفعيل الإعفاء من المصروفات الدراسية والجامعية الحكومية والخاصة لأسر الشهداء، ويجرى افتتاح ٨ مكاتب إقليمية للمجلس بالمحافظات، إضافة إلى ١٨ مكتبًا حالية لتغطية جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.وأنشأنا بوابة إلكترونية وخطًا ساخنًا لتقديم أفضل خدمة لأسر الشهداء والمصابين، بجانب تعيين أسر الشهداء والمصابين الذين لم يحصلوا على وظائف، وتخصيص عدد كبير من الوحدات السكنية بالتعاون مع وزارتى الإسكان والتضامن، وتشكيل لجان متابعة مع الوزارات المختلفة لحل مشكلات أسر الشهداء والمصابين، ومؤخرًا نظمنا رحلات عمرة ورحلات سياحية وترفيهية للأماكن الأثرية والساحلية.- جرى إعفاء ٤٠٠٠ أسرة من أسر الشهداء والمصابين من دفع المصروفـات الدراسية بالجامعات الحكومية وبرامج التعليم المفتوح والمعاهد العليا وفوق المتوسطة، وإعفاء ٣٠٠٠ أسرة من المصروفات الدراسية بالمدارس، وجرى تنظيم دورات محو أمية لتثقيف الأسر وتأهيل الأبناء لسوق العمل.كما نسقنا مع وزير التنمية المحلية لإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والكبارى والمدارس بجميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين، ويعكف المجلس على تأهيل أسر الشهداء والمصابين نفسيًا من خلال خبراء نفسيين.- يجرى حاليًا إدراج أسماء ضحايا مسجد الروضة ومصنع الأسمنت، وجميع الحوادث الإرهابية بشمال سيناء، إضافة إلى شهداء دير الأنبا صموئيل بالمنيا، وأيضًا شهداء وضحايا عمليات التنظيم الإرهابى داعش فى ليبيا، والكنيسة البطرسية بالعباسية ضمن الشهداء والمصابين بالمجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين، بعد أخذ موافقة رئيس الوزراء، وقد قدمنا مذكرة للعرض عليه لبحث الأمر، وندرس ضم ضحايا الكوارث والأزمات للمجلس.وأؤكد أن الدولة المصرية تكرم الشهداء وتخلد ذكراهم، فمصر لا تنسى من ضحوا بأرواحهم لإعلاء كلمة الوطن، لأن الوطن بار بأبنائه لما قدموه من تضحيات، وسنجعل دومًا أسر شهدائنا والمصابين محل رعايتنا، ونطور ونحدث الخدمات المقدمة لهم بأحدث الوسائل والأساليب.- نسعى لضم جميع شهداء ومصابى الوطن وضحايا الكوارث والأزمات إلى المجلس، وتطوير ورفع كفاءة أداء العاملين به؛ لتنفيذ برنامج «رعاية» والخطة المستقبلية للمجلس، والعمل على متابعة أحدث الوسائل والخدمات المقدمة فى بعض الدول العربية والأجنبية لمتابعة مثل هذه الحالات نتيجة العمليات الإرهابية والكوارث والأزمات التى تتعرض لها هذه البلاد.كما نسعى لفتح قنوات اتصال جديدة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتقديم خدمة رعاية متميزة، وبحث ودراسة كل ما هو جديد على الصعيد المحلى والإقليمى والدولى فى مجال دعم ورعاية ذوى الإعاقات البصرية والحركية.والمجلس انتهى من برنامج «رعاية» بنسبة ١٠٠٪ فى عام ٢٠١٩، قبل موعده بعام كامل، فقد أُطلق فى أبريل عام ٢٠١٨، وكان من المفترض أن ينتهى فى ٢٠٢١.- استقبل المجلس ٦٠٠٠ مصاب وأسرة شهيد للاستفسار عن المستحقات الخاصة بهم والمعاشات بالمجلس، وأرسل ١٤٠٠ مصاب وأسرة شهيد لاستخراج اشتراك مترو الأنفاق، واستخرج ٤٠٠ خطاب إعفاء مصروفات للمدارس والجامعات الحكومية للمصابين وأسر الشهداء، وأرسلت أسماء ١٤٠ من المصابين وأسر الشهداء لوزارة الإسكان للسير فى إجراءات الوحدات السكنية بمساحة ٩٠م، وأرسل ٤٥ خطابًا لتغيير تخصيص الوحدات السكنية.كما أرسل المجلس أسماء ٤٠ من المصابين وأسر الشهداء لوزارة الإسكان للسير فى إجراءات الوحدات السكنية بمساحة ٤٢م، واستخرج ١١٠ شهادات لمن يهمه الأمر للمصابين وأسر الشهداء، لحين استخراج الكارنيهات الخاصة بهم، وأرسل أسماء ٤٥٠ مصابًا وأسرة شهيد لاستخراج اشتراك هيئة النقل العام، وتسلم ٤٥٠ مستندًا رسميًا من المصابين وأسر الشهداء لاستيفاء ملفاتهم، وحرر ٣٠٠ نموذج تحديث و٦٥ طلب ضم للمجلس.- تتلقى إدارة الاتصالات بالمجلس المكالمات والشكاوى من أسر الشهداء والمصابين طوال أيام الأسبوع من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣.٣٠ مساءً، وعلى أرقام الكول سنتر، إضافة لخدمة الخط الساخن.واستقبلنا ٦٠٠٠ مكالمة حتى الآن، وبلغ عدد المكالمات الصادرة ١٨٠٠ مكالمة، وبناء على تكليف من إدارتى التأمينات والمعاشات الخاصة بقواعد البيانات أبلغنا أسر الشهداء والمصابين باستكمال ملفاتهم.وهناك تواصل مجتمعى فى نشاط الرحلات، وجرى عقد دورات تدريبية لموظفى المكاتب الإقليمية بالمحافظات بشكل شهرى لتدريبهم على تقديم خدمة متميزة لأسر الشهداء والمصابين، ورفع كفاءة العاملين فى هذا المجال وقياس مدى استيعابهم خطة التطوير، وذلك فى إطار خطة التطوير والتحديث التى يقوم بها المجلس فى جميع المجالات.- التقيت الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والوفد المرافق له، لشرح تصور الخطة المستقبلية لإدارة الشكاوى وتفعيلها لخدمة أسر الشهداء والمصابين، إذ تعتمد المنظومة على متابعة الشكوى والرد السريع واتخاذ الإجراء المناسب والاتصال بصاحب الشكوى وسؤاله حول طبيعة المشكلة، وماذا يمكن أن يقدم له من حلول مناسبة، وتضمن جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سرية الشكاوى المقدمة، وكذلك سرية الوثائق والمعلومات المتعلقة بها، وسيتم ربط جميع المكاتب الإقليمية للمجلس عبر هذه المنظومة.- أرسلنا ٣٥ ملفًا خاصًا بالمصابين إلى إدارة التأمينات والمعاشات للسير فى إجراءات المعاش، وراجعنا ٤٥٠ ملفًا خاصًا بمصابى شمال سيناء، ونعد مذكرة بيانات لكل مصاب ونرسلها للمراجعة بالإدارة القانونية، واستقبلنا ٢٥٠ مصابًا بالمقر الخدمى بالسيدة زينب، وأجبنا عن أسئلتهم، وتسلمنا ٤٥٠ التماسًا من المصابين والمكاتب الإقليمية، وأرسلناها إلى الإدارة القانونية لإبداء الرأى واتخاذ اللازم، ويجرى حاليًا إعداد كشف بأسماء ٢٤٤ مصابًا لاستخراج بطاقات التعريف الخاصة بهم، وصرف باقى مستحقات أسرتين من أسر الشهداء، وجرى تحديث بيانات مصابى العجز الكلى والمستفيدين بقاعدة البيانات بإجمالى ٥٩ مستفيدًا.- نجرى مراجعة لقاعدة البيانات الخاصة بأسر الشهداء والمصابين، ونحدث بياناتها بصفة دورية، واستخرجنا ٨٠ بطاقة تعريف لأسر الشهداء، وأبلغنا مكتب النائب العام بـ٥٦ حالة تقدمت للمجلس بأوراق مزيفة، وادّعت أنها من أسر الشهداء والمصابين ضمن أحداث متعددة، وهناك من طلب التصالح مع المجلس ورد المستحقات المالية التى حصل عليها، وبالفعل استرد المجلس مبلغ ٢٠ ألف جنيه من مصابين اثنين، صرفا دون وجه حق، وذلك فى إطار المحافظة على المال العام للدولة، ويجرى إنهاء أوراق استرداد مبلغ ٣٥٠٠٠ جنيه بالتنسيق مع الإدارة المالية.وحدثنا ٢٤٤ اسم مستفيد من قاطنى محافظات القاهرة الكبرى و٥٦ مصابًا بعجز كلى، وأنشأنا قاعدة بيانات للمستفيدين طبقًا للمؤهلات الدراسية والسن والحالة الاجتماعية.- ننظم زيارات ميدانية لأسر الشهداء والمصابين فى منازلهم، واعتمدنا ٣٠ ألف كشف طبى، تشمل إجراء تحاليل وأشعة وعمليات جراحية، وصرفنا أدوية ومستلزمات طبية لـ٣٧ ألف حالة، تشمل صرف أدوية شهرية لأمراض مزمنة وصرف أدوية لأمراض غير مزمنة وصرف مستلزمات طبية، وهناك متابعة لحالات العجز الكلى بصفة مستمرة، وتلبية احتياجاتهم بعمل جلسات علاج طبيعى، ينفذها إخصّائيو العلاج الطبيعى الموجودون بالإدارة الطبية.ويراجع الصيادلة الموجودون بإدارة الأدوية الجرعات الموصوفة للمستفيدين، إضافة إلى أن هناك زيارات منزلية لمصابى العجز الكلى لعمل جلسات علاج طبيعى بواقع ٢٨ جلسة شهريًا، وحولنا ١٣ حالة لمصنع الأجهزة التعويضية لمركز الطب الطبيعى والتأهيلى ما بين عمل أجهزة تعويضية أو عمل صيانة لأجهزة موجودة فعليًا.كما حولنا ٢٢٣ حالة لمركز الطب الطبيعى والتأهيلى بالعجوزة، وتشمل عمل جلسات العلاج الطبيعى لمصابى العجز الكلى وإعادة تأهيلهم، كما تكفل المجلس بعلاج حالات السرطان، بالتعاون مع أكبر المستشفيات، وحوّل الحالات الحرجة من مصابى فيروس «سى» للمعامل المركزية لوزارة الصحة لعمل تحاليل «بى سى آر كمى»، وجار استكمال باقى العمليات الجراحية لبعض الحالات.- أطلقنا البرنامج الترفيهى والتثقيفى، خلال إجازة نصف العام الدراسى، ونفذناه فى عدة أماكن، منها قلعة صلاح الدين الأيوبى وحديقة الأزهر ومتحف الطفل ومسرح البالون والسيرك القومى ومسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية والمتحف الحربى ببورسعيد ومعرض القاهرة الدولى للكتاب والمتحف القبطى ومسرح الدولة، وكان الحضور كبيرًا.وفى صيف ٢٠١٩، نفذنا المرحلة الأولى من البرنامج بأحد فنادق محافظة الجيزة بحضور ٦٠٠ فرد من أسر الشهداء والمصابين، وبمشاركة عدد من الفنانين وتقديم العروض الفنية والثقافية.- هو كارت ممغنط مزود بشريحة ذكية تحمل بيانات أسرة الشهيد أو المصاب، وهدفه تقديم الخدمات المتكاملة، ويستخدم فى ركوب وسائل النقل بأسعار مخفضة، بدلًا من تحمل المجلس والدولة أعباء طباعة الاشتراكات والكارنيهات، وترشيدًا للنفقات، والكشف بجميع مستشفيات وزارة الصحة بموجب هذا الكارت، والحصول على الإعفاءات الدراسية دون استخراج خطابات من المجلس، ونحن بصدد الانتهاء من تفعيله بشكل كامل.- المجلس بحاجة إلى خلق كادر من الموظفين على درجة كبيرة من الاحترافية والكفاءة، ولذلك نعمل على تطوير الأداء الإدارى بما يتفق مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»، وبما يسهم فى تحقيق استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، الذى يعد إحدى الركائز الرئيسية لخطط الدولة بشكل عام وبرامج الحكومة ووزارة التخطيط بشكل خاص.ويعد محور بناء القدرات للموظف من أهم محاور الإصلاح الإدارى إلى جانب الإصلاحات الهيكلية والإجرائية، وجميع خطط الدولة تتجه إلى ما يخدم المواطن ويهيئ له حياة كريمة فى المقام الأول، بما يتسق مع برامج الدولة التنموية ويؤثر على نجاحها واستدامتها. وتتضمن الخطة وضع عدد من المعايير الأخلاقية والاحترافية للخدمة العامة للوصول بمستوى متميز، وتحقيق التطوير المؤسسى، من خلال استحداث وحدات إدارية جديدة مثل وحدة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية والتدقيق ووحدة التقييم والمتابعة وغيرها.ومن أهم محاور خطة التطوير التحول الرقمى، من خلال ربط جميع الإدارات بقواعد بيانات، وتقديم خدمات مميكنة ذات جودة عالية، وسيجرى عقد ورش عمل وتدريبات ومؤتمرات بشكل مستمر لشرح أهداف خطة التطوير الإدارى وما تم الوصول إليه، بجانب تدريب الموظفين على مختلف المستويات الوظيفية خلال العام المالى الجارى، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والهدف الرئيسى من العمل فى خطة التطوير الإدارى هو رضاء المستفيد «أسر الشهداء والمصابين» عن الخدمات المقدمة.- أصدرنا ٤ آلاف و٣٢٨ خطاب تعيين للمصابين بالجهاز الإدارى للدولة، وجرى توفير ١٥٠٠ فرصة عمل خاص بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، كما جرى الاتفاق مع عدد من جمعيات مستثمرى المدن الجديدة لتوفير فرص عمل لأسر الشهداء والمصابين، وجارٍ توظيف المتقدمين بمدينة بدر طبقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم.- لا، فهناك أنشطة أخرى، على سبيل المثال يهتم الرئيس عبدالفتاح السيسى بذوى الإعاقة، ومن منطلق إيمان المجلس بأهمية توفير حياة كريمة لهم، طبعنا «أطلس سياحيًا» بطريقة برايل للمكفوفين، للتعرف على الأماكن السياحية والعلاجية داخل مصر، سواء للمصريين أو الزائرين من السائحين الأجانب، ونوزعه فى المطارات والموانئ والسفارات، لجذب السائحين من جميع دول العالم لزيارة مصر.