مايسة الرفاعى: «١٥ مايو» أول مدرسة مصرية فى الصومال

قالت مايسة الرفاعي، مسئول ملف الصومال بوزارة التجارة والصناعة، إن هناك مذكرات تفاهم لبناء أول مدرسة مصرية هناك (مدرسة ١٥ مايو) منذ ٣ أعوام، ونسعى إلى فتح ٦ مدارس أخرى.وأشارت مايسة الرفاعي خلال ندوة «الأسواق الواعدة في إفريقيا» إلى أن الشباب الصومالي ينفتح على الشباب العربي والعالمي، وقامت وزارة الصناعة والتجارة بالتنظيم مع ١٦ شركة من مستوردي الدواء بالصومال زيارة لمصر.وأوضحت أن الصومال بها تكنولوجيا قوية، والعديد من شركات الكهرباء الصومالية كشركة «بيكو الصومالية».وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير.وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.