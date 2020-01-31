تنورة ورقصات إسكندرانية على خشبة مسرح معرض الكتاب (صور)
الجمعة 31/يناير/2020 - 06:58 م
وفاء مستجابطباعة
قدمت فرقة «الحرية» للفنون الشعبية رقصات إسكندرانية وعرض تنورة، كما قدمت رقصة «حلاوة شمسنا» لفرقة رضا للفنون الشعبية.
وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير.
وتشارك السنغال كأول دولة من إأفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.
وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.
وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير.
وتشارك السنغال كأول دولة من إأفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.
وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.
تنورة ورقصات إسكندرانية على خشبة مسرح معرض الكتاب (صور)
تنورة ورقصات إسكندرانية على خشبة مسرح معرض الكتاب (صور)
تنورة ورقصات إسكندرانية على خشبة مسرح معرض الكتاب (صور)
تنورة ورقصات إسكندرانية على خشبة مسرح معرض الكتاب (صور)