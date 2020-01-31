بهاء سلطان يواصل تسجيل ألبومه ويجهز لـ«تتر» عمل فنى

يعيش المطرب بهاء سلطان حالة من الانتعاشة الفنية، خلال الفترة الحالية، ويسعى للعودة بقوة وطرح عدد من الأعمال الغنائية، خلال الفترة المقبلة، رغم عدم انتهاء خلافه مع المنتج نصر محروس.وقال مصدر لـ«الدستور»، إن «بهاء» يتواجد بشكل شبه يومى داخل الاستديو الخاص به، لتسجيل عدد من الأغنيات الجديدة استعدادًا لطرحها فى ألبوم غنائى خلال الفترة المقبلة، من بينها أغنية بعنوان «هُنت عليك»، تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائى محمد رءوف، والملحن الموسيقى تامر على، والموزع مصطفى غانم.وأضاف المصدر: «بهاء سلطان سجل أكثر من أغنية، فى الفترة الماضية، ويعكف حاليًا على تسجيل باقى أغانى ألبومه المنتظر فى سرية تامة، كما أنه تعاقد على تقديم أغنية لأحد الأعمال الفنية المقرر عرضها قريبًا»، مشيرًا إلى أن المطرب يفرض سرية على مشروعاته الغنائية بسبب الأزمات والمشكلات التى نشبت بينه وبين المنتج الغنائى نصر محروس، على خلفية عدم طرح ألبوم «سيجارة». وانتقلت الأزمة بين «محروس» و«سلطان» لساحات المحاكم، ويطالب المنتج بضرورة دفع الشرط الجزائى، فاعترض «سلطان» على تلك الخطوة، وأعلن تقدّمه بدعوى قضائية ضده، واستمرت تلك الخلافات بينهما على مدار ٨ سنوات تقريبًا.ورغم إعلان «محروس» انتهاء خلافه مع «سلطان»، استجابة لطلب الفنانة والإعلامية إسعاد يونس خلال استضافتها المطرب ببرنامجها «صاحبة السعادة»، فى حلقة ليلة رأس السنة الماضية، قال المصدر إن الأزمة مستمرة حتى الآن، والخلاف ما زال قائمًا، والمنتج لم يُظهر أى بوادر للصلح، واكتفى بإعلان الأمر فى الإعلام.وأضاف: «هذه الخلافات لن تنتهى إلا بحكم قضائى من المحكمة، خاصة أنها استغرقت وقتًا طويلًا، فضلًا عن عدم وجود جدية من الطرفين لإنهائها بشكل مرن، وهو ما يعنى أن الحكم القضائى هو الحل النهائى لها». وكشف عن أن بهاء سلطان سيعقد مؤتمرًا صحفيًا، خلال الفترة المقبلة، لإعلان تفاصيل خلافه مع «محروس»، معتبرًا أن هذا المؤتمر سيكون حاسمًا للرد على الأنباء المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى التى تزعم وجود صلح بين الطرفين.وكشف مصدر ثانٍ عن أن شركة إنتاج كبرى تسعى لحل الأزمة بين الطرفين، عن طريق دفع الشرط الجزائى المقدر بـ١.٥ مليون دولار لـ«محروس»، مقابل إنتاج ألبومات غنائية جديدة لـ«سلطان». وابتعد بهاء سلطان عن الساحة الغنائية بعد طرح آخر ألبوماته «بدعى يا رب» فى عام ٢٠١٤، لكنه شارك فى غناء تتر مسلسلى «فوق السحاب» لهانى سلامة، الذى عرض فى الماراثون الرمضانى قبل الماضى، و«ولد الغلابة» للفنان أحمد السقا فى رمضان الماضى.