مسرحية «سندريلا» على مسرح معرض الكتاب
الجمعة 31/يناير/2020 - 06:54 م
وفاء مستجابطباعة
قدمت فرقة «احنا واحد» للفنون المسرحية مسرحية «سندريلا»، على جناح المسرح في معرض الكتاب بدورته الـ51.
وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير.
وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.
وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.
وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير.
وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.
وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.
مسرحية «سندريلا» على مسرح معرض الكتاب
مسرحية «سندريلا» على مسرح معرض الكتاب
مسرحية «سندريلا» على مسرح معرض الكتاب
مسرحية «سندريلا» على مسرح معرض الكتاب