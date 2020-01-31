حبس 3 طلاب بتهمة ترويج العملات المقلدة فى المطرية 4 أيام

أمرت نيابة المطرية بحبس 3 طلاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في العملات المقلدة، وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة.واعترف المتهمون في تحقيقات النيابة العامة، أنهم قاموا بحيازة العملات المقلدة، بقصد تحقيق مكاسب سريعة غير مشروعة، موضحين أنهم يقومون بالتواصل مع أحد التجار من عملائهم الذى يقوم بإعطائهم العملات المقلدة لترويجها بين المواطنين، لافتين إلى أنهم يقومون بتقسيم الربح بينهم، وأن التاجر الذى يتعاملون معه يأخذ نسبة كبيرة من صافى ربح تجارتهم غير المشروعة.البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا بفيد بأنه أثناء مرور ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ وبصحبته القوة المرافقة، بمنطقة كوبري مسطرد، دائرة قسم شرطة المطرية، تمكن من ضبط "م. هـ. ن" 19 سنة طالب، و"م. ا. س" 18 سنة طالب، و"ا. م. س" 20 سنة طالب، وبحوزتهم "39 ورقة مالية "فئة المائة جنيه" بإجمالى مبلغ 3900 جنيه مصرى مقلدة.وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم العملات المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين، واعترفوا بتحصلهم على المضبوطات من أحد الأشخاص.