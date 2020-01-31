حجز عصابة سرقة رواد البنوك فى مصر الجديدة للتحريات

أمرت نيابة مصر الجديدة، حجز سيدتين على ذمة التحريات لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين المترددين على البنوك.وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بتقدم "خ. إ. ا" 58 سنة موظف بشركة، بلاغا يفيد أنه عقب سحبه 100 ألف جنيه، من البنك الأهلى فرع الخليفة المأمون الكائن شارع الأنصاري دائرة القسم، فوجئ بقيام سيدتان "أدلى بأوصافهما التقريبية " بمغافلته والاستيلاء منه على المبلغ المالى المشار إليه من داخل حقيبة يده ولاذا بالفرار، وتحرر المحضر رقم 719 لسنة 2020م جنح القسم.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلًا من "ن. ف. م" 30 سنة بدون عمل ومقيمة فى الخصوص، و"ب. ي. ص" 30 سنة بدون عمل ومقيمة فى عين شمس، والسابق اتهامها في 6 قضايا أخرهم 5797 لسنة 2014م مصر الجديدة " نشل " والمطلوب التنفيذ عليهما فى القضية رقم 12414 لسنة 2016م النزهة "سرقة" والمقضي فيها بالحبس 3 سنوات بجلسة 12102016م.وبتقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الثانية بإسلوب المغافلة والتتبع.وبتطوير مناقشتها للربط بينها وبين القضايا المجهولة، اعترفت بتكوينها تشكيلا عصابيًا بالاشتراك مع المتهمة الهاربة تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين المترددين على البنوك بذات الأسلوب، وأقرت بارتكابها 2 حادث سرقة على النحو التالى:-سرقة مبلغ مالى 40.000 ألف جنيه من "م. ى. م" 33 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم مدينة الزهراء ـ دائرة قسم شرطة الزيتون، حال تواجده بشارع المقريزى ـ دائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر رقم 13578 لسنة 2019م جنح القسم بتاريخ 22122019م، وسرقة مبالغ مالية عبارة عن (5600 دولار أمريكى، 1400 ريال سعودي جنيه) من " ز. م. ع" 45 سنة ربة منزل، أثناء تواجدها بشارع الميرغنى ـ دائرة القسم، والمحرر بشأنها المحضر رقم 13152 لسنة 2019م جنح القسم بتاريخ 10122019م.وتم بإرشادها ضبط ما يلى"السيارة رقم ج هـ ج 525 ماركة BMW موديل 2010م فيراني اللون، 3400 جنيه، 235 دولار أمريكي، 44 ريال سعودي، 5 هواتف محمولة، مشغولات ذهبية عبارة عن ( 5 خاتم، حلق )، 2 ساعة يد، لدى زوجها" إ. ي. ص" 30 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان " شقيق المتهمة الثانية " بمسكنهما، وبمواجهته أقر بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.وأضاف بشرائه السيارة وباقى المضبوطات حوزته من متحصلات تلك الوقائع، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات والمتهمة، واتهموها والهاربة بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.