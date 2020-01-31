رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز عصابة سرقة رواد البنوك فى مصر الجديدة للتحريات

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:51 م
جريدة الدستور
طباعة
أمرت نيابة مصر الجديدة، حجز سيدتين على ذمة التحريات لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين المترددين على البنوك.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بتقدم "خ. إ. ا" 58 سنة موظف بشركة، بلاغا يفيد أنه عقب سحبه 100 ألف جنيه، من البنك الأهلى فرع الخليفة المأمون الكائن شارع الأنصاري دائرة القسم، فوجئ بقيام سيدتان "أدلى بأوصافهما التقريبية " بمغافلته والاستيلاء منه على المبلغ المالى المشار إليه من داخل حقيبة يده ولاذا بالفرار، وتحرر المحضر رقم 719 لسنة 2020م جنح القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلًا من "ن. ف. م" 30 سنة بدون عمل ومقيمة فى الخصوص، و"ب. ي. ص" 30 سنة بدون عمل ومقيمة فى عين شمس، والسابق اتهامها في 6 قضايا أخرهم 5797 لسنة 2014م مصر الجديدة " نشل " والمطلوب التنفيذ عليهما فى القضية رقم 12414 لسنة 2016م النزهة "سرقة" والمقضي فيها بالحبس 3 سنوات بجلسة 12102016م.
وبتقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الثانية بإسلوب المغافلة والتتبع.
وبتطوير مناقشتها للربط بينها وبين القضايا المجهولة، اعترفت بتكوينها تشكيلا عصابيًا بالاشتراك مع المتهمة الهاربة تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين المترددين على البنوك بذات الأسلوب، وأقرت بارتكابها 2 حادث سرقة على النحو التالى:-
سرقة مبلغ مالى 40.000 ألف جنيه من "م. ى. م" 33 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم مدينة الزهراء ـ دائرة قسم شرطة الزيتون، حال تواجده بشارع المقريزى ـ دائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر رقم 13578 لسنة 2019م جنح القسم بتاريخ 22122019م، وسرقة مبالغ مالية عبارة عن (5600 دولار أمريكى، 1400 ريال سعودي جنيه) من " ز. م. ع" 45 سنة ربة منزل، أثناء تواجدها بشارع الميرغنى ـ دائرة القسم، والمحرر بشأنها المحضر رقم 13152 لسنة 2019م جنح القسم بتاريخ 10122019م.
وتم بإرشادها ضبط ما يلى"السيارة رقم ج هـ ج 525 ماركة BMW موديل 2010م فيراني اللون، 3400 جنيه، 235 دولار أمريكي، 44 ريال سعودي، 5 هواتف محمولة، مشغولات ذهبية عبارة عن ( 5 خاتم، حلق )، 2 ساعة يد، لدى زوجها" إ. ي. ص" 30 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان " شقيق المتهمة الثانية " بمسكنهما، وبمواجهته أقر بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.
وأضاف بشرائه السيارة وباقى المضبوطات حوزته من متحصلات تلك الوقائع، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات والمتهمة، واتهموها والهاربة بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

إصابة أمين شرطة و18 مجندًا في انقلاب سيارة أمن مركزي بمطروح

منذ حوالي 4 ساعات

«الداخلية» تتخذ الإجراءات التنفيذية للإفراج بالعفو الرئاسى عن 135

منذ حوالي 8 ساعات

للوصول إلى أرضية مشتركة.. «الخشت» يدعو «الطيب» لحوار مفتوح

منذ حوالي 15 ساعة

حادث مروع على الدائرى باتجاه ميدان الرماية (صور)

الصور

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

image description

نجوم الفن في عزاء والدة الفنان محمود حافظ

الأكثر قراءة

مصرع 3 بينهم صحفيان في حادث مروري بالإسكندرية

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

تفاصيل مصرع عمال أكتوبر.. دخان التدفئة قتلهم والبرد منع تحلل جثثهم

أقوال والدة الصحفية المنتحرة داخل شقتها بالمعادي

إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

منوعات

دراسة: الشاشات تسبب الخمول للأطفال

شركة عالمية تطلق اختبارًا جديدًا لفيروس كورونا

كيفية انتقال فيروس «كورونا»

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة بالاسم فقط

مقالات الرأي
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد النشرتى.. عُرف بالصلاح وحُسن السيرة
د.كريمة الحفناوى
التعسف الإدارى جريمة عنف ضد الإنسان
المزيد

الثقافة

«أحلى إجازة».. افتتاح احتفالات القومي لثقافة الطفل

«وللعيش فنون» و«أنوثة».. إصداران لدار الثقافة الجديدة

المركز الثقافي العربي يطرح «مذكرات غير شخصية»

وائل خورشيد يكتب: هذا شيء أكبر من الحب