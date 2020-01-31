أسعد سليم: روايتي استعرضت تاريخ الفلسفة الغربية

شهدت قاعة كاتب وكتاب فى معرض القاهرة الدولى للكتاب حفل توقيع رواية "الفلسفة.. اكتشف الفيلسوف بداخلك" الصادرة مؤخرا عن دار المثقف للكاتب أسعد سليم.وحضر عدد من الكتاب والنقاد والشخصيات العامة من رواد معرض الكتاب، الدكتور حسن حماد أستاذ الفلسفة وكرسي اليونسكو بجامعة الزقازيق، والدكتور بهاء درويش وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب بجامعة المنيا، والدكتور الروائي محمدابراهيم طه.وتحدث الكاتب أسعد سليم عن أهمية وهدف الكتاب قائلا: "هو للقارئ العادي وليس المتخصصين، بعد الجهود البحثية الكبيرة التي قامت ١٠ سنوات قرآت ألف كتاب من الفلسفة حتي أستطيع عمل مائتي ورقة من رواية اكتشف الفيلسوف بداخلك".وأضاف: "استعرضت تاريخ الفلسفة الغربية بأكملها ابتداء من القرن الثاني من قبل الميلاد وحتي وصلت في نهاية الكتاب في القرن العشرين، موضحا مررت بكل المراكز الفلسفية الشهيرة".