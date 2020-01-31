دنيس روس يكتب: حان الوقت كى يسلك الفلسطينيون نهجًا ذكيًا

نعلم أن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام التى طال انتظارها ظهرت. وصرح الرئيس الفلسطينى محمود عباس مرارًا بأنه سوف يرفضها حتى قبل أن يراها، ويدفع بأن إدارة ترامب منحازة وتتبنى سياسات معادية للفلسطينيين. نعم، توجد سياسات عاقبت الفلسطينيين بقطع جميع المساعدات المقدمة لهم، ونعم، من الصعب جدًا رؤية أى إجراء اتخذته الإدارة حتى تاريخه يسعى إلى تناول الاحتياجات أو المخاوف الفلسطينية.

ومع ذلك، لماذا يرفض استباقًا شيئًا لم يره؟ كان الرفض والتحدى فى أغلب الأحيان سمة الحركة الوطنية الفلسطينية. ويُذَكّرنا الواقع الفلسطينى الحالى بأن ذلك الرفض والتحدى له ثمن. لماذا لا نرى ما فى الخطة على الأقل؟ أعترف بأن توقعاتى بشأن الخطة ليست كبيرة، ولكن ربما حان الوقت لكى يتخذ الفلسطينيون مسلكًا ذكيًا. ربما يكون أول رد من الفلسطينيين أن يقولوا إنه نظرًا لعدم اطلاعنا على الخطة ولأننا نطلع عليها لأول مرة، نرغب فى دراستها، نريد أن نقرر ما إذا كانت تحمل بنودًا مقررة أو تحمل رؤية، وبالتالى نريد أن نجتمع مع الإدارة الأمريكية ونوضح مكمن مشاكلنا، ونستمع إلى ما سيقوله ممثلو الإدارة بشأن مخاوفنا، ونرى ما يمكن تعديله، ونكتشف ما يمكن تنفيذه الآن وما يمكن إرجاؤه إلى مناقشات أخرى.

حتى إذا افترضنا وجود عناصر فى الخطة لا يمكن أن يقبلها الفلسطينيون فى نهاية الأمر، ألم يكن من الأفضل للفلسطينيين الدخول فى مناقشات مع الإدارة قبل أن تصل إلى تلك النتيجة؟ فى هذه المرحلة، ربما تفترض الإدارة أنه مهما قدمت فى الخطة، فسوف يقول محمود عباس: لا. فاجئوا الإدارة، ومن الممكن أن تثمر رغبة الرئيس ترامب فى أن يصبح صانع صفقات بعض التغيير فى توجه إدارته.

قد يكون الطريق طويلًا، ولكن ما الذى سيخسره الفلسطينيون؟ ربما يقول البعض إن استعداد الفلسطينيين للتعامل مع الإدارة الأمريكية سوف يؤدى بآخرين، مثل الأوروبيين، إلى اتخاذ رد أكثر سلبية على الخطة، ولن يوضحوا أنهم لن يؤيدوها فحسب. هذا صحيح، ولكن إذا تناقش الفلسطينيون ولم يجدوا استجابة من الإدارة، فعلى الأرجح سيعرب الأوروبيون عن معارضتهم.

ما أقترحه لا يعارض ما قال محمود عباس إنه لن يفعله فحسب، ولكنه يعارض أيضًا الرغبة فى رفض أى خطة لا تلبى مجموعة الشروط الموضوعة التى لطالما طالب بها بشأن الحدود واللاجئين والقدس والأمن.

تكمن المشكلة فى عدم وجود أى خطة سلام تمنح الفلسطينيين كل شىء يرغبون فيه. والقضية هى ما إذا كانت ستقدم لهم كل ما يحتاجون إليه فيما يتعلق باحتياجاتهم للاستقلال والكرامة والأمن والقدرة على البقاء.

يجب أن تكون تلك هى المعايير التى ترشد الفلسطينيين والقادة العرب. هل يستطيع القادة العرب المساعدة؟ أعتقد ذلك. فليبدأوا بالدعوة إلى الاحتفاظ بالحكم على الخطة حتى يتم عرضها رسميًا. وإذا كانت فيها عناصر تتعارض مع الاستقلال والكرامة والأمن والقدرة على البقاء، لماذا لا نقول إن لدينا مشكلات فى عدد من المجالات، ولكننا مستعدون للخوض مع الإدارة لرؤية ما يمكن تعديله؟ إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يعوّل على الرفض الفلسطينى لكى يتمكن من المضى قدمًا فى ضم مناطق مثل وادى الأردن، الذى ربما ينضم لإسرائيل كأحد بنود الخطة، لماذا ننفذ له لعبته؟.

ذكرت إدارة ترامب منذ البداية أن المقصود من الخطة ليس فرضها ولكن التفاوض عليها بين الطرفين.

بحكم الطبيعة، لا يوجد سلام لا ينتج عن اتفاق بين أطرافه. يستطيع القادة العرب القول إنهم يفضلون السلام، ويعلمون أنه لا يمكن أن يتحقق نتيجة لتصرف أحادى من كل طرف.

بمعنى آخر، يستطيع القادة العرب، فى أثناء قولهم إن الفلسطينيين فحسب هم من يستطيعون تقرير مستقبلهم، أن يوصوهم بتوخى الحذر. ولكن يجب عليهم أن يوضحوا لمحمود عباس أنهم لن يكونوا جزءًا من مساعى حشد العالم ضد الخطة، ولا شك فى أن هذا ما سيحاول عباس فعله. سوف يرجع إلى قواعد اللعبة التقليدية ويدعو إلى عقد قمة عربية للتنديد بخطة ترامب. وبالطبع لن يكون لهذا أى تأثير على ترامب ومن حوله، سوى التأكيد على رأيهم بأن شيئًا لم يتغير على الجانب الفلسطينى ولن يتغير. «وفى الحقيقة، يبدو أن هذا الرأى عزز فكرتهم بأن الوقت قد حان لكى يرى الفلسطينيون أن رفضهم المستمر لن يحقق لهم شيئًا، بل على العكس سيخسرون بسببه».

بينما أستطيع أن أتفهم الخوف الفلسطينى من أن الأفكار التى يعتبرونها تهديدًا جوهريًا لآمالهم وطموحاتهم الوطنية قد تلقى رواجًا إذا لم يعارضوها بشدة، تكمن المشكلة فى امتلاكهم تاريخًا برفض جميع مقترحات السلام، بما فيها تلك التى كانت ستصبح أفضل كثيرًا لهم مما قد يكون فى خطة ترامب. ألم يحن الوقت لكى يسلكوا نهجًا مختلفًا؟ الاشتراك لا يعنى القبول. لماذا لا يخرقون القاعدة ويشاركون، وبدلًا من تكرار الشعارات المعتادة يستعدون لتقديم مقترح جدير بالثقة فى مواجهة خطة ترامب؟ لم يحدث هذا فى كامب ديفيد فى صيف عام ٢٠٠٠، ولا يوجد رد على معايير كلينتون بعد ذلك بخمسة أشهر، وكذلك على مقترح أولمرت فى ٢٠٠٨، وعلى المبادئ التى عرضها أوباما فى مارس ٢٠١٤.

لا يصنع القادة العرب أى معروف للفلسطينيين عندما يسايرون النهج الفلسطينى القديم. لا يملك الفلسطينيون دولة اليوم، على الرغم من أن قبول معايير كلينتون أو مقترح أولمرت أو مبادئ أوباما كان سيحقق ذلك.

فى تعريف قديم الأزل، الجنون هو أن تكرر الشىء ذاته مرة تلو أخرى وتتوقع نتيجة مختلفة. ربما يكون الوقت قد حان لكى يحطم الفلسطينيون هذا النمط.

نقلا عن «الشرق الأوسط» اللندنية

