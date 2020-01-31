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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

غدًا.. مطرانية شبرا الخيمة تستضيف أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مونيكا جرجس - ماريان رسمي
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تستضيف كنيسة مارجرجس للأقباط الأرثوذكس- مقر مطرانية شبرا الخيمة، مساء السبت، فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، بمشاركة ممثلي الطوائف المسيحية، ومجلس كنائس مصر.

وبدأت الكنائس المسيحية الثلاث، الإثنين الماضي، أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، بكاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، والتى ترأسها الأنبا باخوم النائب البطريركي، ومعاون الإيبارشية، والأب بولس جرس، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والقس رفعت فكري، الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

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